Ce changement d’identité, qui vise à inclure les industries de l’hélium, de l’hydrogène et de la géothermie, est toutefois accueilli avec scepticisme par certains observateurs.

Ça ne veut pas dire que le pétrole et le gaz ne resteront pas notre pain et notre beurre pour encore très longtemps , précise le président-directeur général de la CAOECAssociation des entreprises de l’énergie , Mark A.Scholz.

Selon lui, le changement de nom permettra simplement de refléter la diversification des activités de la plupart des compagnies et d’attirer de nouveaux membres en plus de permettre à l’association de jouer un rôle dans le développement de l’industrie de capture du carbone.

Le ministre des Ressources naturelles du Canada, Seamus O’Regan, a applaudi cette transformation.

Les changements de nom semblent anodins, mais dans ce cas, c’est fondamental. Les travailleurs de cette industrie ont aidé à bâtir ce pays et maintenant, ils bâtissent un futur à faibles émissions de carbone , dit-il.

La ministre de l'Énergie de l'Alberta, Sonya Savage, croit aussi que le nouveau nom reflète ainsi mieux les changements significatifs qui se sont produits dans le paysage énergétique dans les dernières années .

L’association représente un peu moins de 100 compagnies à travers le pays. Celles-ci ont voté en faveur du changement de nom, même si certaines disent l’avoir fait à contrecoeur.

Le président de l'entreprise calgarienne Performance Energy Services, Scott Darling, fait partie de ceux qui croit qu'il est dommage de changer de nom.

Il explique qu’il comprend l’importance de la transition énergétique, mais qu’il est fier de travailler dans le secteur pétrolier, et plus spécifiquement dans le nettoyage de vieux puits de pétrole et de gaz. Il ne pense pas être le seul à s’attrister de voir l’association se détacher de cette identité.

En secret, les gens auraient souhaité qu’on n’ait pas à faire ça, mais tout le monde sent que c’est nécessaire , dit-il.

Opération de communication ou véritable diversification?

L’annonce survient alors que plusieurs grandes pétrolières font face à des pressions accrues de la part des tribunaux et des investisseurs pour améliorer leur performance environnementale.

Une petite société d’investissement créée pour encourager ExxonMobil à investir dans les énergies renouvelables a fait élire au moins deux membres sur le conseil d’administration de la compagnie.

Mercredi, un tribunal néerlandais a obligé Royal Dutch Shell à s’engager à réduire ses émissions de gaz à effet de serre de 45 % avant 2030.

Le directeur de l’Institut des politiques énergétiques et environnementales de l’Université Queen’s, Warren Mabee, croit que le changement de nom de la CAOECAssociation des entreprises de l’énergie aidera son image publique.

Ça signale aux Canadiens que c’est un groupe de compagnies et de travailleurs qui sont prêts à voir plus loin que le pétrole et le gaz et c’est un changement de mentalité important , explique-t-il.

Il ajoute que l’équipement et les travailleurs qui travaillent pour le pétrole peuvent certainement servir à des exploitations de géothermie, par exemple, et que cette convergence a donc du sens.

Kathryn Harrison, politologue spécialisée dans les politiques environnementales et énergétiques, remarque toutefois que l’idée de remplacer le mot pétrole par le mot énergie a déjà séduit plusieurs compagnies et associations des années plus tôt, sans que cela ne change leur fonctionnement.

Il faudra attendre de voir, selon elle, si la CAOECAssociation des entreprises de l’énergie se dirige vers une véritable diversification ou si elle embrasse un euphémisme 15 ans après tout le monde pour nous distraire de l’intensité des émissions de carbone dans l’industrie fossile .

Avec des informations de Kyle Bakx, Meegan Read et Tony Seskus