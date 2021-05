Hospitalisée 47 jours en raison de la COVID-19 : « J'ai dû tout réapprendre. »

À mon réveil, j’avais perdu 22 livres de masse musculaire. Je n’étais donc plus capable de lever mon bras, ma main, de tenir ma tête, d’avaler. J’ai été gavée très longtemps jusqu’à tant d’être capable de manger de la nourriture molle uniquement , raconte-t-elle.

La COVID : une surprise

Mme Dupuis commence à souffrir de difficultés respiratoires vers le début du mois d'avril. Après une semaine à vivre avec ce problème, elle prend la décision d'aller subir un test de dépistage pour la COVID-19. Le résultat de ce test la surprend.

J’ai une maladie auto-immune, ce qui fait en sorte que je suis déjà un peu "parano". J’étais quelqu’un qui faisait déjà très attention. J’ai donc été très surprise d’attraper la COVID. On a été tellement prudent, ma famille et moi.

Quelques jours plus tard, alors qu'elle apprend qu'elle est atteinte du variant britannique de la maladie, sa condition se détériore rapidement.

J’avais tous les symptômes de la COVID décrits sur Internet. Ça s’est ensuite rapidement dégradé. Un médecin m’a appelée, et constatant mes symptômes, il a envoyé l’ambulance. Je n’arrivais plus à respirer. Une citation de :Gabrielle Dupuis, résidente de Coaticook

Le 23 avril, on m’a emmenée à l’hôpital, où j’ai été mise sous respirateur un bon moment. Par la suite, j’ai été transférée aux soins intensifs, où mon coma a été provoqué pour que je souffre moins , ajoute-t-elle.

Gabrielle Dupuis veut sensibiliser la population à l'importance de la vaccination. Photo : Photo Facebook

Des séquelles bien présentes

Sortie de l'hôpital depuis quelques jours à peine, la Coaticookoise n'en a pas encore fini avec le virus.

Pour l’instant, je suis capable de marcher, mais je suis comme un bébé qui réapprend, donc je ne suis pas très solide sur mes jambes. Une citation de :Gabrielle Dupuis, résidente de Coaticook

J’ai plusieurs parties de mon corps que je ne sens plus, comme une certaine zone de mon visage. Ils ne savent pas si c’est dû à la COVID ou bien au fait que j’ai été immobilisée pendant longtemps. J’ai aussi subi de l’inflammation au cerveau. Parfois, j’ai l’impression de voir tout embrouillé. Je n’ai aucune idée si ça va se replacer , témoigne Mme Dupuis.

Les membres de sa famille proche ont eux aussi attrapé la COVID-19, mais sous des formes bien différentes. Son conjoint a eu des difficultés respiratoires et une de ses filles a eu une vilaine toux. Son autre fille, quant à elle, n'a subi aucun symptôme.

Appel à la vaccination

Peu après avoir contracté le virus, Gabrielle Dupuis appelle ses beaux-parents afin qu'ils se fassent dépister, puisqu'elle était entrée en contact avec eux quelques jours plus tôt. Les deux ont été vaccinés, et reçoivent un diagnostic négatif.

Gabrielle Dupuis, qui vient de vivre près de deux mois d'enfer, recommande donc à toute la population de se faire vacciner contre la COVID-19.

Je ne suis pas un coup monté. J’ai passé vraiment proche de mourir, et si j’avais été vaccinée, ça aurait pu faire la différence. Une citation de :Grabrielle Dupuis, résidente de Coaticook

Par ailleurs, elle ne cache pas ses inquiétudes quant au plan de déconfinement annoncé récemment par le gouvernement.

Nous aussi, on a hâte de voir nos amis, on ne se le cachera pas. Toutefois, le déconfinement me rend particulièrement nerveuse, parce que je peux attraper à nouveau la COVID et je suis toujours immunosupprimée , mentionne-t-elle.