Les lacs de la vallée Qu’Appelle menacés par des algues toxiques

Nous allons être frappés par de terribles algues si nous ne commençons pas à élaborer des politiques et à protéger notre eau douce , affirme Aura Lee MacPherson, présidente de l'écomusée Calling Lakes, un groupe qui travaille à la protection du bassin versant de la rivière Qu'Appelle, dans le sud-est de la Saskatchewan.

Les proliférations d'algues bleues, qui forment une boue épaisse et nauséabonde dans certains lacs pendant l'été, apparaissent plus tôt dans la saison, et en concentration plus forte sur une plus longue période, affirme Peter Leavitt, biologiste à l'Université de Regina.

Nous voyons maintenant ces toxines dans environ la moitié des lacs du sud de la Saskatchewan. Une citation de :Peter Leavitt, biologiste à l'Université de Regina

Le biologiste avoue que des situations inattendues surviennent de plus en plus souvent. En mars, un pêcheur a percé la glace du lac Pasqua et découvert que l'eau était presque mauve.

Dans un article publié l’an dernier, il a révélé que les toxines étaient présentes dans les lacs de la vallée Qu'Appelle pendant un plus grand nombre de jours de l'été qu’il y a 15 ans. Les niveaux de toxines dans les lacs étaient parfois supérieurs aux niveaux recommandés pour les loisirs.

Accentuer la pression

Même si la station d'épuration des eaux usées de Regina a été modernisée au coût de 175 millions de dollars, il est encore possible de réduire les niveaux de phosphore et de nitrates rejetés dans le réseau fluvial.

Le public doit faire pression s'il veut que la Ville fasse un meilleur travail, car elle le fait conformément aux seuils imposés et il n'y a aucune raison pour qu'elle fasse mieux , soutient Peter Leavitt.

Selon la Ville de Regina, les améliorations apportées à la station de traitement des eaux usées ont permis de réduire de 50 à 80 % la quantité de nutriments rejetés dans le réseau fluvial.

Aura Lee MacPherson a félicité la Municipalité pour les efforts qu'elle a déployés au cours des dernières années, afin de réduire la quantité de nutriments qui pénètrent dans le réseau fluvial, mais elle estime que la province doit en faire davantage pour protéger les lacs.

La Saskatchewan est la seule province à ne pas avoir de politique de conservation des terres humides, explique-t-elle. Cette politique est nécessaire pour améliorer la qualité de l'eau.

Les zones humides purifient l'eau et empêchent les inondations. Elles ont toute une série de propriétés purificatrices , précise Mme MacPherson.

L’eau, c’est la vie

Le chef de la Première Nation Pasqua, Matthew T. Peigan, a commandé une étude pour voir dans quelle mesure la qualité de l'eau s'est améliorée depuis les rénovations de la station d'épuration.

L'eau, c'est la vie. C'est aussi simple que cela. Vous pouvez avoir toutes sortes d'industries qui créent toutes sortes de richesses, mais si nous ne protégeons pas notre précieuse source d'eau douce, notre taux de survie chute , affirme-t-il.

Malheureusement, les gouvernements ne placent pas l'eau en tête de liste de leurs priorités. Une citation de :Matthew T. Peigan, chef de la Première Nation Pasqua

En février, les municipalités de la Saskatchewan ont adopté une résolution visant à faire pression sur la province et l’Agence de sécurité de l'eau pour qu'elles adoptent une politique sur les terres humides semblable à celle de l’Alberta et du Manitoba.

Patrick Boyle, un porte-parole de l'Agence de sécurité de l'eau de la Saskatchewan, indique que la province est en train de réviser sa politique de gestion de l'eau agricole.