Un outil pour aider le milieu de la santé à intervenir auprès des Autochtones

L'AIDE-mémoire pour mieux intervenir en contexte autochtone est un petit fascicule d’une douzaine de pages qui résume plusieurs enjeux pouvant créer des tensions entre le personnel soignant et un bénéficiaire autochtone. Il s’adresse aux étudiants des sept programmes du domaine de la santé et du Département de psychologie du Cégep de Chicoutimi.

Il donne des notions de vocabulaire et définit différents concepts en lien avec les réalités autochtones.

L'outil rappelle aussi des événements traumatisants pour les communautés, comme la mort récente de Joyce Echaquan à l'hôpital de Joliette.

Selon le chef de l’Assemblée des Premières Nations du Québec et du Labrador, Ghislain Picard, le document permettra au personnel soignant d'être mieux outillé pour éviter des traumatismes à une clientèle déjà vulnérable.

La définition de silence, par exemple, c'est un concept qui est tout à fait différent lorsqu'il s'agit des peuples autochtones, explique-t-il. Le silence, ce n’est pas un défaut. Ce n'est pas un vide non plus. C'est beaucoup plus une façon de vraiment refléter le respect que nous avons envers la personne qui nous parle et ça, c'est un élément important dans notre culture , explique-t-il.

L’AIDE-mémoire a été développé en collaboration avec la clinique santé Miro Matisiwin du Centre d’amitié autochtone du Saguenay.

La docteure associée à la clinique Miro Matisiwin, Sharon Hatcher, salue la création d’un outil simple et pratique qui va répondre, croit-elle, au besoin du milieu de la santé. Comme soignant, si nous ne parvenons pas à développer un bon lien de confiance, nos traitements ne serviront à rien , ajoute-t-elle.

L’automne prochain, des scénarios pédagogiques seront développés en collaboration avec l’Université du Québec en Abitibi-Témiscamingue (UQAT) et l’Université du Québec à Chicoutimi (UQAC). Ils pourront être expérimentés par les étudiants du Centre interdisciplinaire de simulations en santé du Cégep de Chicoutimi à la session d’hiver 2022.

Avec les informations de Gilles Munger