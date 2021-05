Découverte d'une relation symbiotique entre deux vers vieux de 500 millions d’années

Des scientifiques disent avoir découvert, dans ce que sont aujourd’hui les Rocheuses canadiennes, les preuves fossiles d’une relation symbiotique entre espèces datant de plus de 500 millions d’années.

Les restes fossilisés de plusieurs spécimens de ces deux animaux, l'entéropneuste et le polychète, ont été retrouvés dans les schistes de Burgess, situés dans le parc Yoho, en Colombie-Britannique.

Ces deux vers marins ont évolué en des espèces qui existent encore aujourd’hui.

Le plus grand des deux animaux fossilisés, l'entéropneuste, a une forme phallique, et fait environ cinq centimètres de long et un centimètre de large.

Cet hémicordé n’est pas lié aux vers de terre, mais plutôt à des espèces comme l’oursin ou l’étoile de mer. Il fait partie du grand embranchement des cordées, qui inclut les êtres humains.

La plus petite des deux espèces fossilisées analysées par les chercheurs Karma Nanglu, du musée national d’histoire naturelle des États-Unis, à Washington, et Jean-Bernard Caron, du Musée royal de l’Ontario, est de la taille d'une aiguille et liée aux nombreuses espèces de vers de terre actuelles, de l’embranchement des annélides.

Cohabitation dans des tubes

Plusieurs polychètes ont été trouvés aux côtés des d'entéropneustes dans une trentaine de tubes qui se trouvaient dans les fonds marins à l’ère du Cambrien.

Construits par les entéropneustes à l’aide de protéines appelées collagènes, ces maisons servaient probablement de protection contre des prédateurs qui existaient il y a plus de 500 millions d’années.

Il n’est pas clair, selon les scientifiques, quel avantage retirait le bâtisseur de sa cohabitation avec le polychète.

Ce serait donc du commensalisme , c’est-à-dire que la relation profite à une seule des deux espèces, dans ce cas-ci le polychète, sans que cela ait d’impact négatif ou positif sur l’hôte, l'entéropneuste.

Selon les chercheurs, ce serait la plus ancienne relation du genre entre hémicordés et annélides à être documentée par des preuves fossiles.

Avec les informations d'Emily Chung