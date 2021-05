Sayona s’entend avec Québec pour acquérir North American Lithium

Le gouvernement du Québec, par l’entremise d’Investissement Québec, a conclu une entente avec Sayona et son partenaire Piedmont Lithium, à l’issue d’un long processus judiciaire. North American Lithium s’était placée sous la Loi sur les arrangements avec les créanciers et Investissement Québec était l’un des créanciers garantis de l’entreprise.

L’entente, qui a reçu l’appui du contrôleur Raymond Chabot Grant Thornton, doit maintenant être soumise à l’approbation de la Cour Supérieure du Québec, au cours des prochaines semaines.

Pour Guy Laliberté, chef de la direction de Sayona Québec, il s’agit d’une étape importante dans le développement des projets de l’entreprise en Abitibi-Témiscamingue.

C’est un pas dans la bonne direction en vue de cette acquisition, qui doit toujours être entérinée par la cour, rappelle-t-il. Mais on peut vous assurer que si l’entente se concrétise, elle prévoit un engagement à remettre en état et repartir la production de North American Lithium, en plus de comporter un engagement à faire au Québec la deuxième transformation du lithium.

Sayona Québec voit l’acquisition de North American Lithium comme un point central de sa stratégie en Abitibi-Témiscamingue, qui comprend aussi le développement des projets Authier, à La Motte, et Tansim, au Témiscamingue.

On sent un fort potentiel de synergie entre nos projets pour toute la mise en valeur de la chaîne des métaux critiques et stratégiques reliés aux batteries, commençant par le lithium, explique Guy Laliberté. La région renferme un grand potentiel pour le développement du lithium. On a l’ambition d’investir dans cette usine et mettre notre plan en action, qui va aussi passer par une remise à niveau des installations environnementales.

Sayona Québec refuse de s’avancer sur les investissements qui seront nécessaires pour cette relance, mais la compagnie évoquait 110 millions de dollars lors d’une présentation à Amos, en janvier 2020.

Qui plus est, l’achat du concentrateur à La Corne pourrait modifier le projet Authier à La Motte, puisque la compagnie pourrait y abandonner l’idée de construire une usine.