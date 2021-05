Nouvelle convention collective pour les policiers de Gatineau

La Ville de Gatineau et la Fraternité des policiers et policières de Gatineau ont signé, jeudi, une nouvelle convention collective.

La convention collective des agents du Service de police de la ville de Gatineau (SPVG) était échue depuis le 31 décembre 2019. La nouvelle entente est en vigueur jusqu’au 31 décembre 2025.

La Ville de Gatineau et la Fraternité des policiers et policières de Gatineau étaient parvenues à une entente de principe en février 2021.

Cette convention collective prévoit une augmentation salariale de 2 % par année, du 1er janvier 2020 au 31 décembre 2025, l'augmentation de certaines primes et de certains bonis, l'intégration d'une prime capitale nationale admissible au régime de retraite, ainsi qu’une refonte majeure des processus de mutation et de promotion.

On y retrouve aussi un nouveau plan de patrouille prévoyant un déploiement des policiers en fonction de la charge de travail sans ajout d'effectifs.

Le plan de patrouille permet de s'adapter de façon plus pointue , soutient le maire de Gatineau, Maxime Pedneaud-Jobin.

Le maire de Gatineau, Maxime Pedneaud-Jobin (Archives) Photo : Radio-Canada

Je vais donner l'exemple de la nuit , précise le maire. Au lieu d'avoir le même nombre de personnes toute la nuit, on peut avoir un peu plus de personnes en début de soirée et moins en fin de nuit, parce qu'il y a moins d'activités, donc c'est ce genre de marge de manœuvre là qui fait qu'on va avoir un service de police mieux présent sur le terrain et c’est dans l'intérêt de tout le monde.

Le président de la Fraternité des policiers et policières de Gatineau, Steve Spooner, souligne les avancements au niveau du salaire.

Il y a l'intégration d'une particularité, une prime de région qui reflète un peu l'économie locale. Ça, c'est une chose qu'on était contents d'obtenir , soutient M. Spooner. Et puis, au niveau du salaire, on se compare avec ce qu'il y a dans les autres services au Québec.

La flexibilité de l'horaire va nous permettre d'amener des policiers d'autres relèves , poursuit-il. Donc, les périodes les plus occupées, on va avoir plus de personnel, ça veut dire qu’on va avoir plus de temps passé sur nos appels, et moins d'appels en attente et le temps de réponse sera meilleur.

Interventions des policiers du SPVG la nuit. La nouvelle flexibilité des horaires rendra plus d'agents disponibles en début de soirée. Photo : S.B.

Selon le maire de Gatineau, la refonte du processus de mutation et de promotion permettra une meilleure utilisation des qualifications spécifiques des agents.

Ce qu'on veut, c'est vraiment que les gens qui ont les qualifications qui sont nécessaires pour chacun des postes, qu’on soit capable d'avoir la bonne personne à la bonne place , soutient M. Pedneaud-Jobin.

On sait que le travail de policier change beaucoup. Ce n’est pas le même type de criminalité, d'interventions. Il y a des domaines qui demandent des qualités particulières, sinon des personnalités particulières. Je pense à la cybercriminalité , précise-t-il.

La Fraternité des policiers et policières de Gatineau représente 451 membres, dont 364 policiers permanents et 87 policiers temporaires.

La Fraternité représente le troisième plus grand groupe syndical de la fonction publique municipale après les cols blancs et les clos bleus.

Par voie de communiqué jeudi, la Ville de Gatineau précise que des négociations sont en cours avec Syndicat des employés du secteur aquatique, section locale 4881 ( SCFPSyndicat canadien de la fonction publique ) et le Syndicat des employés occasionnels de la Ville de Gatineau, section locale 5104 ( SCFPSyndicat canadien de la fonction publique ).

Avec les informations de Nathalie Tremblay