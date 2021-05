Une mort possiblement liée à une attaque d’ours au nord-ouest de Calgary

Des employées d’Alberta Fish and Wildlife enquêtent sur la mort d’une femme possiblement attaquée par un ours près de Water Valley, à 80 km au nord-ouest de Calgary.

La Gendarmerie royale du Canada (GRC) affirme avoir reçu le signalement d'une mort soudaine près de Water Valley, dans le comté de Mountain View. Sur place, la police a confirmé que l’accident pouvait être lié à une attaque d’ours et a communiqué avec les services de la faune de l'Alberta.

Ces derniers affirment que le décès est survenu sur des terres privées, et la GRC précise que la victime est une femme de 68 ans.

Cette personne était allée faire un tour sur sa propriété et a été retrouvée sans vie sur un chemin , confirme l’organisme provincial par écrit.

Les autorités demandent donc aux habitants de la zone d’être très prudents à l'extérieur et soutiennent que des pièges ont été installés.

Les agents tentent toujours de déterminer l’identité de l’ours, mais une femelle grizzly et un ourson ont été aperçus dans les environs. La mère avait un comportement agressif , précisent les services fauniques.

Au début du mois de mai, un professeur de l’Université de Calgary avait été mortellement blessé par un ours dans la zone du village Waiparous, à environ 40 kilomètres au sud de l’attaque survenue mardi.

L’organisme provincial responsable la faune affirme ne pas pouvoir, à ce stade-ci, établir de lien entre ces deux attaques.

Des incidents qui restent rares

Selon la biologiste spécialiste des ours Sarah Elmeligi, ce genre d’attaques mortelles est très rare. Il est bien plus probable de rencontrer un ours et que rien ne se produise , affirme-t-elle.

Même si elle convient qu’un même spécimen aurait pu faire le déplacement entre les deux zones géographiques des attaques, elle pense aussi qu’il est bien trop tôt pour relier les deux événements.

La scientifique ajoute que la saison est propice aux rencontres avec les ursidés, puisque ces derniers descendent dans les vallées pour fuir les neiges des sommets, tout comme les humains.

Plus de signalements qu’à l’accoutumée

Ces rencontres sont plus fréquentes, cette année, confirme la société Mountain View Bearsmart, qui dit avoir reçu plus de signalements d’ours que d’habitude.

Son président, Paul Fraser, pense que cela est dû au fait que les Albertains ont hâte de profiter des activités extérieures après une année marquée par la pandémie.

M. Fraser presse donc les Albertains de surveiller les signes de présence du mammifère tels que les empreintes ou les excréments, et d’avoir, en tout temps sur eux, un vaporisateur anti-ours.

Il pense aussi qu'une formation sur la sécurité en terre d’ours peut être une très bonne idée. La plupart du temps, on ne craint rien dans les zones où les ours sont présents. Il suffit de faire attention à ce qui nous entoure , affirme-t-il néanmoins.

Que faire en cas de rencontre avec un ours? Selon les services fauniques de l'Alberta, lors d'une rencontre avec un ours, il faut : rester calme et ne pas se mettre à courir;

rester en groupe et garder les enfants à proximité;

partir si des oursons sont présents ou s’il y a une carcasse à proximité;

être prêt à se défendre avec un vaporisateur anti-ours;

reculer en gardant toujours les yeux sur l’ours, sans le fixer de façon agressive;

chercher un abri tel qu'une voiture ou un édifice;

parler à l’ours avec une voix douce et lui expliquer que vous n’êtes pas une proie, mais un homme;

faire du bruit.

Avec les informations de Dave Gilson