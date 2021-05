La COVID-19 a coûté plus de 130 M$ en un an au CISSS du Bas-Saint-Laurent

La crise sanitaire a eu un impact majeur sur le budget 2020-2021 du Centre intégré de santé et de services sociaux (CISSS) du Bas-Saint-Laurent. Les dépenses liées à la gestion de la pandémie s'élèvent à plus de 130 millions de dollars au cours de la dernière année.

La directrice des finances du CISSSCentre intégré de santé et de services sociaux , Caroline Morin, a toutefois indiqué qu'il s'agit d'une évaluation préliminaire et qu'il faudra attendre encore un peu avant d'avoir des données définitives sur les dépenses liées à la COVID-19 pour cet exercice financier.

Au terme d'une réunion spéciale du conseil d'administration du CISSSCentre intégré de santé et de services sociaux , Caroline Morin a indiqué que l'essentiel de ces dépenses associées à la pandémie est lié à la rémunération des employés.

La majorité des dépenses sont des dépenses reliées à la masse salariale, les primes associées pour les différents types d'emplois que l'on a eues. Nous avons aussi rajouté du personnel, notamment dans les CHSLDCentre d'hébergement et de soins de longue durée , des portiers. Nous avons aussi fait des dépenses additionnelles pour tout ce qui est équipements de protection individuelle. On a aussi des coûts associés et que l'on débourse pour nos résidences pour personnes âgées , a-t-elle précisé.

Un budget de près de 827 M$ adopté

La séance du conseil d'administration a permis l'adoption du budget 2021-2022 du CISSSCentre intégré de santé et de services sociaux . Ce budget, équilibré, s'élève à près de 827 millions de dollars. Il s'agit d'une hausse de 3,5 % par rapport à l'année précédente.

Les prévisions pour le recours aux agences privées de personnel doublent par rapport à l'an dernier, passant de deux à quatre millions de dollars.

Par contre, la présidente-directrice générale, Isabelle Malo, a expliqué que le recours aux employés de ces agences, qui a été critiqué durant la pandémie, n'est pas la première option de son organisation.

Ce que l'on souhaite, c'est d'abord et avant tout de recruter et de stabiliser nos postes. Une citation de :Isabelle Malo, présidente-directrice générale du CISSS du Bas-Saint-Laurent

Dans la mesure où nos ressources humaines sont à bout de souffle, que l'on demande un effort colossal à l'ensemble de nos salariés, qu'il y a du temps supplémentaire ou qu'il y a la possibilité qu'il y ait, à un moment donné, des réductions de services parce que notre main-d'œuvre n'est pas suffisante, bien sûr qu'on va utiliser la main-d'œuvre indépendante , soutient-elle toutefois.

Un montant d'un peu plus de cinq millions est prévu pour l'achat de médicaments onéreux, ce qui cause un certain déficit pour le CISSSCentre intégré de santé et de services sociaux . Ce déficit doit toutefois être assumé par Québec qui demandait une prévision plus précise du coût d'achat de ces médicaments de la part des CISSSCentre intégré de santé et de services sociaux .

Mme Malo a expliqué que ces médicaments sont de plus en plus employés en oncologie au Québec parce que la recherche médicale a prouvé que leur utilisation comportait des avantages pour les malades. Leur coût d'achat est toutefois élevé.

Le nouveau budget prévoit également une réduction de 437 000 dollars des frais de déplacement des cadres et des employés du CISSSCentre intégré de santé et de services sociaux , notamment en raison du recours au télétravail.

D'après les informations de Denis Leduc