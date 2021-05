Près de 10 M$ pour les rues, trottoirs et des îlots végétalisés à Trois-Rivières

Une quarantaine de rues feront l’objet de travaux cet été à Trois-Rivières. De plus, la Ville annonce l’implantation d’îlots végétalisés dans certains quartiers. Ces projets seront réalisés au coût de 9,7 millions de dollars.

Le pavage, les trottoirs et les bordures de plusieurs rues seront refaits. D’ici le mois d’octobre, les équipes des travaux publics s’attaqueront notamment au pavage sur des sections du rang Saint-Charles, des boulevards Parent, des Forges, Thibeau et Sainte-Madeleine ainsi que des rues Bonaventure, Latreille et Dessureault.

Des îlots végétalisés seront aussi installés au centre de larges voies comme les rues Latreille, Marie-Leneuf, Cardinal-Roy et Nicolas-Perrot.

En plus d’embellir les quartiers, ils permettent l’infiltration des eaux pluviales dans le sol, la réduction des îlots de chaleur et l’apaisement de la circulation, indique la Ville par voie de communiqué.

La Ville de Trois-Rivières affirme que la présence de ses îlots va ramener la largeur de ces rues à une dimension standard.

Les résidents seront avertis quelques semaines avant le début des chantiers dans leur rue.