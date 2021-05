Enquête prévue sur la mort d’un patient COVID-19 après une tentative de transfert

Soins communs Manitoba s’engage à mener une enquête pour déterminer les circonstances de la mort d’un patient manitobain qui devait être transféré dans un hôpital ontarien et qui est mort le lendemain.

Le patient, dont Soins communs ne révèle par le nom, serait Krystal Mousseau, selon les informations fournies par la mère de cette dernière, Élaine Mousseau.

Mme Mousseau a recoupé les informations qu’elle a obtenues sur les soins prodigués à sa fille et celles qui ont été rendues publiques, et elle affirme que le patient manitobain décédé à la suite d’une tentative de transfert est sa fille Krystal, qui était âgée de 31 ans et était la mère de deux enfants.

Soins communs indique que la personne décédée devait être transférée vers un hôpital ontarien cette semaine. Elle était dans un état critique, mais stable, et son état s’est détérioré alors qu’elle était transportée dans l’avion. Une équipe médicale sur place l’a traitée avant de la ramener vers l’hôpital où elle avait été soignée, et où elle est morte le lendemain.

Selon le médecin en chef des services d'intervention d'urgence de Soins communs, Rob Grierson, l'enquête devra déterminer si une défaillance mécanique ou une erreur humaine a joué un rôle dans son décès.

Élaine Mousseau pleure sa fille

Selon Élaine Mousseau, sa fille, Krystal, qui était asthmatique, mais en bonne santé par ailleurs, a été placée dans un coma artificiel au Centre régional de santé de Brandon, vendredi. Les services médicaux avaient prévu de la transférer à Ottawa dimanche, pour qu’elle obtienne des soins supplémentaires.

Je ne voulais pas qu'elle parte. Ils n'arrêtaient pas de dire : "Nous n'avons pas de lits, nous n'avons pas de lits." Une citation de :Élaine Mousseau, mère de Krystal Mousseau

Mme Mousseau affirme que le médecin de Krystal lui a dit qu'il l'appellerait lorsqu'elle serait dans l'avion dimanche, mais qu'elle n'a pas eu d'appel.

Mercredi, un communiqué publié par Soins communs annonçait ceci : Un patient a reçu des soins de l'équipe de transport de soins intensifs et est immédiatement retourné à l'établissement d'origine [et] le patient est décédé le jour suivant.

Kristy Mousseau, à gauche, avec sa sœur Krystal. Cette dernière a été placée dans un coma artificiel au Centre régional de santé de Brandon vendredi. Photo : Facebook/Krystal Mousseau

Le choix des patients à transférer n’est pas pris à la légère

C'est un événement tragique, et je suis de tout cœur avec toutes les personnes concernées , a déclaré le médecin en chef des services d'intervention d'urgence de Soins communs, Rob Grierson, qui est responsable des décisions finales quant aux patients transférés hors de la province.

Le Dr Grierson explique que les patients transférés sont soigneusement évalués par l'équipe de soins intensifs et que des discussions détaillées ont lieu entre les équipes qui envoient et reçoivent un patient.

La détérioration rapide et le décès des patients COVID-19 nécessitant des soins critiques ne sont pas rares et, souvent, ils ne peuvent pas être prédits, que ce soit dans l'unité de soins intensifs ou pendant le transport. Une citation de :Rob Grierson, médecin en chef des services d'intervention d'urgence de Soins communs

Le déplacement de ces patients n'est pas une chose que je prends personnellement à la légère. Et je me rends compte qu'il y a une famille et une vie, évidemment, qui est touchée par chacun de ces déplacements , a dit le Dr Grierson.

Il a ajouté qu'il compatissait avec les patients et le personnel qui subissent les conséquences d'un système de santé débordé.

Les transferts devraient être un dernier recours, selon le NPD

Le chef du Nouveau Parti démocratique (NPD), Wab Kinew, demande au gouvernement provincial d'assurer la sécurité des patients malades lors de leur transfert entre deux établissements.

C'est un grand risque de transférer ces patients. Cela ne doit être fait qu'en dernier recours , a déclaré Wab Kinew à l’Assemblée législative mardi.

Le premier ministre, Brian Pallister, a répondu qu'il n'était pas au courant du décès, mais que le transport de patients pour des soins de santé est d’usage courant.

Nous vivons une période périlleuse et nous faisons tout ce que nous pouvons pour prendre soin de nos patients de la meilleure façon possible , a affirmé M. Pallister.

En date de mercredi, 28 patients avaient été envoyés dans des hôpitaux de Thunder Bay, de Sault-Sainte-Marie, d'Ottawa, de Sudbury, de London, de Windsor, de North Bay et d'Owen Sound, en Ontario.

La province estimait que quatre à cinq patients supplémentaires pourraient, sous peu, être transférés dans des établissements d’autres provinces.