Des tests de COVID-19 obligatoires pour des travailleurs de foyers de soins non vaccinés

Selon des données de la province, 99 établissements sur les 563 répertoriés n’ont pas atteint un taux de vaccination de 50 % des employés. Cela représente 1100 travailleurs.

Nous avons la responsabilité de protéger les personnes âgées les plus vulnérables de notre province , a déclaré le ministre du Développement social, Bruce Fitch dans un communiqué. Nous tenons à nous assurer d’offrir un environnement sécuritaire pour les résidents et les travailleurs de nos établissements de soins de longue durée.

Le ministre a déploré que des éclosions aient encore lieu dans des foyers de soins. Mardi, une éclosion a été déclarée à la Résidence Ti Bons Soins de Shediac.

L'équipe provinciale de gestion rapide des éclosions était présente au foyer de soins mardi matin. Photo : Radio-Canada / Guy LeBlanc

Plus tôt en mai, six aînés résidents du Foyer Beau Lieu de Grand-Sault sont morts, et ce même si la plupart d’entre eux avaient reçu au moins une dose du vaccin contre la COVID-19.

Cette situation est inacceptable et ne s’harmonise pas à notre mandat, qui est de s’assurer que les aînés fragiles et vulnérables dont nous avons la charge sont dans un environnement sécuritaire , a dit M. Fitch.

La mesure entrera en vigueur lundi. Le gouvernement provincial indique aussi que des trousses et de la formation seront fournies.

C’est dans la zone sanitaire 4 (Edmundston) et 6 (Péninsule acadienne-Chaleur) qu’il y a le plus d’établissements où les employés ne sont pas vaccinés en nombre suffisant. Dans ces deux régions, selon des données gouvernementales, 28 % n’atteignent pas le seuil exigé.