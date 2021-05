L'Ontario formera gratuitement 300 personnes pour l'industrie touristique du Nord

L’initiative profitera à 300 participants, qui recevront une formation pour des postes tels que la réception, les services d'accueil et l'entretien ménager. Les exploitants touristiques auront aussi leur part du gâteau : ils épargneront 30 % du salaire des travailleurs du programme de formation, jusqu’à concurrence de 3000 $.

Avec de plus en plus de personnes qui se font vacciner, on attend l’été avec impatience. Un été durant lequel les Ontariens ne pourront pas beaucoup s'éloigner de chez eux. C’est pourquoi on anticipe un fort intérêt pour le tourisme nord-ontarien , a déclaré en conférence de presse le ministre du Travail, de la Formation et du Développement des compétences Monte McNaughton.

Il soutient que le Nord de l’Ontario souffre d’un manque de main-d'œuvre qualifiée dans l'industrie du tourisme, un problème exacerbé par la pandémie.

Sa collègue, la ministre des Industries du patrimoine, du sport, du tourisme et de la culture, Lisa McLeod, estime qu'il est temps d'agir.

Je pense que c’est le bon moment pour tenter de stabiliser et de permettre la croissance de commerces qui ont été frappés de plein fouet par la pandémie. Ils ont été les premiers touchés, et ils seront les derniers à s’en remettre Une citation de :Lisa McLeod, ministre des Industries du patrimoine, du sport, du tourisme et de la culture

Lisa McLeod veut préparer le secteur touristique nord-ontarien à une saison fructueuse. Photo : The Canadian Press / Chris Young

À l’échelle de la province, plus de 140 000 emplois ont été perdus dans ce secteur depuis février 2020, selon les chiffres du gouvernement.

Le programme de formation annoncé, qui bénéficie d’un financement de 1,25 M$ de la part de la province, débutera en juin. Il sera géré par l'organisation de tourisme régional Destination Nord de l'Ontario.

Les personnes et employeurs intéressés doivent présenter une demande auprès d’un bureau d’Emploi Ontario.