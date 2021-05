Projet de régie incendie : des pompiers démissionnent à Saint-Mathieu-du-Parc

L’objectif est de regrouper les services incendie de cinq municipalités de la MRC de Maskinongé sous une même entité, soit Saint-Mathieu-du-Parc, Saint-Étienne-des-Grès, Saint-Boniface, Saint-Paulin et Charette.

Dans les autres municipalités, il n’y a eu aucune problématique , a déclaré la mairesse de Saint-Mathieu-du-Parc, Josée Magny, en entrevue à l’émission Toujours le matin.

Selon TVA Nouvelles, au moins deux des pompiers démissionnaires sont en désaccord avec la façon dont la Municipalité gère ce dossier et doute des avantages du projet. Un capitaine et le directeur incendie feraient partie de ceux qui ont remis leur démission.

La mairesse se défend toutefois d’avoir écouté et informé les pompiers ainsi que la population à propos de ce projet. De dire qu’ils n’avaient pas l’information, c’est complètement faux , clame-t-elle.

L’hiver passé, on a rencontré nos pompiers, on leur avait spécifié qu’on était en mode écoute, on voulait écouter leurs préoccupations, on a tout pris cela en note, on a pris en note aussi toutes les questions que la population avait, compte tenu qu’il y avait toute une saga autour de cela , explique-t-elle.

Elle affirme ne pas avoir répondu aux questions sur le coup, car le projet n’était pas encore finalisé. Mme Magny soutient cependant que les réponses ont été données dans un enregistrement audio de 45 minutes qui a été rendu public.

En janvier, celui qui était alors chef du service des incendies, Steve Gélinas, avait émis certaines réserves concernant le projet. Il s’était dit d’accord pour l’union des forces des services incendies, mais s'inquiétait que la Municipalité soit géographiquement éloignée des autres participants à la régie.

Trois postes de pompiers ont été affichés à Saint-Mathieu-du-Parc, mais un quatrième pompier serait aussi sur le point de remettre sa démission, selon TVA Nouvelles.

En cas d’incendie, les pompiers de Saint-Élie-de-Caxton et de Saint-Boniface viendront prêter assistance à ceux de Saint-Mathieu-du-Parc, souligne la mairesse de la Municipalité.

Elle ajoute que les pompiers de Charrette et de Shawinigan peuvent aussi se joindre aux autres services d’incendie, si nécessaire.

Le projet de Régie de services incendies dans la MRC de Maskinongé incluait à l’origine huit municipalités, mais trois d’entre elles, Sainte-Ursule, Saint-Justin et Saint-Édouard-de-Maskinongé, se sont retirées du projet après la présentation du budget de la régie.

Pour défendre ce projet dans le passé, la mairesse Magny a notamment expliqué que cela entraînerait des économies de plus de 20 000 $ par année sur les cinq prochaines années.