EN DIRECT à 12 h 30 : la province annonce des ordonnances sanitaires

Le premier ministre Brian Pallister et le médecin hygiéniste en chef Brent Roussin donnent un point de presse au cours duquel il sera question des ordonnances sanitaires en vigueur dans la province.

Radio-Canada Manitoba diffuse en direct ce point de presse, avec l’aide d’un interprète pour une grande partie de l’événement.

Les ordonnances en vigueur concernant l’apprentissage à distance obligatoire pour les écoles de Winnipeg, de Brandon et d’autres régions arrivent à échéance cette semaine.

Le premier ministre et le médecin hygiéniste en chef doivent indiquer si elles seront maintenues ou modifiées, entre autres mesures possibles.

Le Manitoba, qui fait face à une troisième vague difficile, voit aussi son système médical mis à forte contribution et lance des appels répétés à la population pour qu’elle se fasse vacciner le plus rapidement possible.

Détails à venir.