Ottawa octroie plus de 250 000 $ pour 6 festivals de Sherbrooke

Six festivals de Sherbrooke auront droit à une enveloppe d’un peu plus de 250 000 $ cette année pour tenir leurs événements. Ces six événements tiendront des formules hybrides, mélangeant présentiel et événements en ligne.

Les festivals Traditions du monde et Cinéma du monde auront droit respectivement à des sommes de 76 400 $ et 52 500 $. La Fête du lac des Nations aura un coup de pouce de 32 400 $. Le Off Festival des harmonies et orchestres symphoniques du Québec pourra compter sur 36 200 $. Le festival Les jours sont comptés et Rythmes d’Afrique auront droit à 31 500 $ et 21 400 $.

Comme l’a souligné la députée fédérale de Sherbrooke Élisabeth Brière lors d'une conférence de presse virtuelle, jeudi, il s’agit de sommes récurrentes qui proviennent du Fonds du Canada pour la présentation des arts et d’une enveloppe du Programme pour le développement des communautés par le biais des arts et du patrimoine. Les derniers mois ont été empreints de défis. Mais vous avez su vous adapter à une situation unique et difficile , indique-t-elle.

La nouvelle a été généralement bien accueillie par les différents dirigeants de festivals qui étaient présents.

Sylvie L. Bergeron, présidente du Conseil de la culture en Estrie et de Destination Sherbrooke, a d’ailleurs fait savoir qu’elle avait hâte de donner un coup de main aux prochains événements qui se dérouleront à Sherbrooke cet été ou cet automne, que ce soit en présentiel ou en formule hybride. Le retour à une quasi-normalité cet automne, c’est pour bientôt. Je vous félicite d’avoir résisté aux vagues , a-t-elle fait savoir aux différents organisateurs d’événements présents.

Les différents festivals avancent d’ailleurs qu’ils offriront cet été et cet automne des formules hybrides qui incluent du présentiel.