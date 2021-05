Mort de Louise Lortie Séguin à Pontiac : « un décès accidentel évitable », dit la coroner

Marie Pinault recommande à la Municipalité de s’assurer de rappeler à son personnel l’importance de suivre les procédures établies lors d’appels d’urgence concernant les infrastructures routières dans un but de préservation de la vie humaine .

Elle fait ainsi référence à plusieurs événements ont permis à ce malheureux accident de se produire , à commencer par la répartitrice du 911 qui ne réalise pas l’ampleur de la crevasse malgré les explications claires d’un couple de bons samaritains qui a téléphoné au 911 , à 2 h 32 . Le couple venait de constater l’affaissement de la route à la hauteur d’un ponceau du chemin Bronson-Bryant, près de la rue Clarendon, qui a cédé.

Aucun policier, pompier ou représentant des Travaux publics de la MRCMunicipalité régionale de comté de la Municipalité de Pontiac n’est donc mandaté à se rendre sur les lieux.

À 3 h 24 , le couple a vainement tenté par tous les moyens d’alerter Louise Lortie Séguin pour qu’elle immobilise son véhicule avant qu’il ne soit trop tard. La voiture est alors tombée à la renverse dans la crevasse. Aussitôt, le couple a alerté le 911 et les services d’urgence ont été dépêchés sur les lieux.

Louise Lortie Séguin est morte après qu'un ponceau eut cédé à Quyon, dans la municipalité de Pontiac, en Outaouais. Photo : Sécurité publique de la MRC des Collines-de-l'Outaouais

On peut penser qu’un véhicule de police aurait davantage dissuadé Mme Lortie Séguin de continuer sa route. Des proches diraient qu’elle ne se serait pas arrêtée en pleine nuit à la demande d’un étranger dans un endroit isolé , explique Marie Pinault.

Modification de la procédure

Au cours de l’été 2019 , le Service de police de la MRCMunicipalité régionale de comté des Collines a choisi de modifier sa procédure lorsqu’il s’agit d’appels faisant état de dysfonctions en lien avec les travaux publics.

Il est maintenant exigé de contacter le plus rapidement possible le responsable de la Municipalité concernée afin qu’il évalue l’urgence et de dépêcher des policiers immédiatement jusqu’à l’arrivée des travaux publics s’il y a crainte pour la sécurité du public , détaille la coroner, qui se dit satisfaite de la modification.

Dans la mesure où les travaux publics ne répondent pas au premier appel, ils reçoivent un rappel sur leur téléphone 15 minutes plus tard.

Il est clair qu’une réponse plus rapide des travaux publics aurait probablement pu éviter ce malheureux accident , dit-elle, rappelant aussi qu’en avril 2019, la Municipalité de Pontiac était en état d’urgence et que les pluies diluviennes avaient rendu certaines chaussées dangereuses.

Lors des funérailles de Louise Lortie Séguin, famille, amis et concitoyens lui avaient rendu de vibrants hommages. Photo : Radio-Canada