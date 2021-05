Un employeur à la recherche de travailleurs dénonce la « culture de l’assurance-emploi »

Le propriétaire des Pêcheries Bas-Caraquet a publié un message sur Facebook dans lequel il dénonce entre autres l’attitude du porte-parole du Comité Aide et soutien aux travailleurs et travailleuses des industries saisonnières, Fernand Thibodeau.

Nous pensons ici que M. Thibodeau incite les gens à ne pas se trouver des emplois , peut-on lire.

Dans une rare entrevue, le propriétaire de l’entreprise, Rodolphe LeBreton, se dit excédé par les difficultés qu’il éprouve à recruter des employés.

Rodolphe LeBreton cherche 75 employés pour son usine de transformation située à Bas-Caraquet. Photo : Rodolphe LeBreton

Je pense que c'est une culture qui a été développée à long terme où que c'est correct de prendre du chômage, de travailler comme qu'on dit sous la table. C'est devenu correct de faire des pâtés à la maison. De les vendre. Embouteiller du homard. De le vendre. Ramasser des bleuets. De tout faire ce qu'on veut faire , se désole-t-il.

L’entreprise cherche 75 employés et a également offert un emploi à Fernand Thibodeau afin qu’il appuie le recrutement des employés.

Fernand Thibodeau se défend d’encourager les gens à ne pas travailler

Fernand Thibodeau explique qu’il n’a pu se présenter au rendez-vous proposé par M. LeBreton en raison de son emploi actuel et d’engagements personnels. Il n’a pas apprécié la publication de l’entreprise qu’il qualifie de dégradante à son égard.

Fernand Thibodeau, porte-parole du regroupement Aide et soutien aux travailleuses et travailleurs des secteurs saisonniers Photo : Radio-Canada / Alix Villeneuve

Il se défend aussi d’encourager les travailleurs saisonniers de la Péninsule acadienne à demander de l’assurance-emploi.

Ce qu’on veut c’est que les gens travaillent et c’est sûr que s’ils ont des problèmes avec l’assurance-emploi on va les accompagner [...] On a partagé plusieurs fois l’offre d’emploi de M. LeBreton, qui nous faisait extrêmement plaisir de partager , explique Fernand Thibodeau.

Manque-t-il de travail dans les usines?

Le comité mené par Fernand Thibodeau a récemment dénoncé le manque de travail à l’usine Ichiboshi de Caraquet. Il avait alors demandé la mise sur pied d’un nouveau programme d’aide pour ces travailleurs.

Il faut qu'il soit fait tout de suite, pas cet été. On veut une aide avec les 420 heures pour ces gens-là, cinquante semaines assurables , avait-il réclamé.

Cette demande avait fait sursauter le député fédéral d’Acadie-Bathurst Serge Cormier.

Le député fédéral d'Acadie-Bathurst, Serge Cormier, défend le programme d'assurance-emploi. Photo : Radio-Canada

Il y a une pénurie de main-d'oeuvre. Et des usines de ma région cherchent des employés à 18 dollars de l'heure et même parfois plus. Ces gens-là vont être capables de certainement aller vers ces usines-là pour compléter les heures de travail. Une citation de :Serge Cormier, député d'Acadie-Bathurst

Le député a aussi rappelé que le programme d’assurance-emploi a été modifié et permet maintenant d’obtenir des prestations après 420 heures de travail, pour une période de 26 semaines auxquelles ont été ajoutées cinq semaines.

Le diviseur est maintenant rendu 14. Alors, de dire qu'on n'aide pas ces gens-là, c'est faux. Monsieur Thibodeau, je commence à être un peu tanné de ses discours comme ça, qui sèment de l'inquiétude , indique M. Cormier.

Rodolphe LeBreton aussi se questionne. Il offre un salaire de base de 18 dollars l’heure et affirme que la majorité de ses employés gagnent entre 23 et 27 dollars l’heure.

Je ne sais pas quel niveau il faut aller. Et ça n'a rien changé , indique M. LeBreton.

Les gens ont la perception que les usines ne sont pas des bonnes places à travailler, que ça pue, que c’est froid [...] mais par contre une usine à Belledune [...] où c’est dangereux, ou dans les mines, que ça c’est des bonnes jobs? On a une bonne place pour les gens à travailler, on paye des bons salaires, on travaille 25-30 semaines par année...c’est un peu trop peut-être , se questionne le propriétaire.

Fernand Thibodeau ignore pourquoi l’entreprise de Rodolphe LeBreton a des difficultés à recruter des employés.

Je lance l’invitation aux gens qui veulent aller travailler à cette entreprise-là [...] Je ne peux pas juger l’entreprise de M. LeBreton [...] C’est à eux de voir pourquoi ils ont de la difficulté à trouver quelqu’un , répond M. Thibodeau.

Rodolphe LeBreton de son côté ne sait pas comment se sortir de cette situation.

Moi, à mon âge, à 77 ans, je pense bien que la solution c'est fermer les livres. Je travaille parce que j'adore travailler. Puis on voudrait bien s'épanouir. Mais il y a une restriction. Et la restriction c'est la main-d'œuvre , déplore-t-il.

