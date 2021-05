Forte demande dans l’industrie du plein air dans la région

Les sites de camping des grands parcs de la région ont été pris d'assaut, dès que les réservations ont été possibles.

Les parcs aquatiques de l’Ontario se préparent aussi à accueillir leur clientèle, alors que l’été dernier, ils sont restés fermés.

Groupe Calypso Valcartier, propriétaire du Parc aquatique Calypso à Limoges dans l'Est ontarien, a souffert d'une année sans revenus en Ontario en 2020. L’organisation pourra ouvrir ses installations en juillet, si les phases du plan de déconfinement de l’Ontario sont atteintes, telles que proposées par la province.

Nous, on a accueilli [le plan de déconfinement] comme une bonne nouvelle, être en phase 2 avec la possibilité d'ouvrir au début juillet. On se prépare, on embauche, on remplit des piscines, pour une ouverture , soutient Sandra Nadeau, porte-parole du Groupe Calypso Valcartier

Puisque son parc aquatique de Québec était ouvert l’été dernier, Mme Nadeau soutient que l’entreprise a acquis de l’expérience dans le déploiement de mesures sanitaires et le bon fonctionnement de ses sites. Son plan prévoit d’accueillir seulement 30 % de la clientèle habituelle.

On a affiché complet plusieurs journées [à Québec], il faut réserver d'avance. Ça va être le même modèle pour Calypso, capacité contrôlée chaque jour, distanciation dans toutes les files d'attente , soutient Mme Nadeau.

Plusieurs réservations pour le camping

Du côté des terrains de camping du Québec, les réservations sont nombreuses. Dans le parc de la Gatineau, la Commission de la capitale nationale ( CCNCommission de la capitale nationale ) s’attend à une année record.

Nous, le camping est ouvert depuis le 15 mai dès qu'on a ouvert les réservations, on a eu une affluence record pour les réservations. On a eu 18 000 unités vendues, une bonne année serait 20 000 jusqu'en octobre alors on s'attend vraiment à une année record , soutient Alain D'Entremont, gestionnaire principal des services aux visiteurs et programmes récréatifs de la CCNCommission de la capitale nationale .

L’an dernier, le parc a battu un record de 21 500 réservations.

Du côté de la Société d'établissements de plein air du Québec ( SépaqSociété des établissements de plein air du Québec ), on soutient qu’il est de plus en plus difficile de mettre la main sur un chalet et les réservations de camping sont nombreuses.

La SépaqSociété des établissements de plein air du Québec rappelle qu’il est de la responsabilité du citoyen de réviser les consignes avant même de prendre la route pour son séjour.

Il y a des réservations qui ont été prises, on demande aux gens de se responsabiliser à l'égard des consignes de santé publique , soutient Simon Boivin, porte-parole de la SépaqSociété des établissements de plein air du Québec .

Si vous êtes dans une zone rouge, orange, il y a une limite de la location d'hébergement à une seule unité familiale, c'est deux dans des zones jaunes, ajoute M. Boivin. Et pour les gens qui avaient des séjours dans des zones jaunes, où il y avait interdiction de se déplacer, les gens ont été contactés pour s'assurer que leur séjour répondait aux consignes de la santé publique, que ce soit en termes de région de provenance ou de composition du groupe qui forme la réservation.

La CCNCommission de la capitale nationale offre des remboursements pour les Ontariens qui avaient fait des réservations et espérait la levée des mesures sanitaires.

On prend les réservations, on ne fait pas de discrimination sur la provenance des visiteurs , ajoute M. D'Entremont. On a envoyé des avis aux gens qui avaient des réservations de l'Ontario, pour leur rappeler que c'est leur responsabilité de se conformer et de s'assurer qu'ils font leur déplacement en conformité. On a au cours des dernières semaines offert des remboursements aux gens qui ne pouvaient pas s’y rendre sans transgresser les règles .

Avec les informations de Stéphane Leclerc