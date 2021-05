Projet de loi 96 : la mairesse de Métis-sur-Mer critique le français de ses citoyens

Appelée à se positionner sur le projet de réforme de la loi 101 , la mairesse de Métis-sur-Mer, Carolle-Anne Dubé, entend défendre le statut bilingue du secteur anglophone de sa municipalité. Toutefois, elle croit qu'avant de défendre le français, il faudrait que les résidents de sa ville et les Québécois en général le parlent correctement.

Le projet de loi 96 du ministre Simon Jolin Barrette vise à faire du français la seule langue officielle et langue commune au Québec. Il obligerait les municipalités qui comptent moins de 50 % d'anglophones à renoncer à leur statut bilingue.

Pour Carolle-Anne Dubé, il serait inacceptable de se plier à ces exigences puisque, selon elle, le côté anglophone de Métis-sur-Mer – le secteur McNider – apporte beaucoup au côté francophone, soit le secteur Les Boules.

Dans les derniers trois ans et demi, le côté anglophone nous a donné un quart de million pour le service incendie , rappelle-t-elle.

Des touristes sur la plage de l'ancien village de Les Boules maintenant jumelé à Métis-sur-Mer (archives) Photo : Radio-Canada

Toutefois, Carolle-Anne Dubé saisit l’occasion pour exprimer son malaise face à la qualité du français du côté francophone de sa municipalité, mais aussi au Québec en général.

J’ai habité l’Ouest de Montréal pendant des années et quand je suis revenue en région, ça m'a pris un an pour comprendre le dialecte , mentionne-t-elle.

Je ne vous répéterai pas ce que j’ai entendu. Je ne comprenais pas ce que les gens disaient. On ne parle pas un français correct dans les maisons. C'est là que ça commence. Une citation de :Carolle-Anne Dubé, mairesse de Métis-sur-Mer

La mairesse s'en prend aussi à la qualité du français en général au Québec et même dans des médias comme TVA ou Radio-Canada.

On ne parle pas un bon français au Québec , croit la mairesse. Si on ne peut pas le parler correctement à la maison, c'est inacceptable! Et que le gouvernement se mêle de ça… Il devrait insister dans les établissements scolaires pour qu'un français correct y soit enseigné.

La mairesse prend pour exemple ses propres enfants qui ont grandi en milieu anglophone et s'expriment dans un français impeccable .

Carolle-Anne Dubé note cependant que la qualité de la langue anglaise est aussi douteuse et que beaucoup de locuteurs parlent ce qu'on appelle communément le slang . Les Anglais ne sont pas tellement mieux , estime-t-elle.

La mairesse ne craint pas les foudres de ses électeurs francophones et souhaite se représenter aux élections de cet automne.