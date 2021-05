Bromont veut exproprier la multinationale Sintra du mont Oak

Ce soir, on va adopter une résolution dans le but de sécuriser le site du mont Oak et s’assurer qu’il demeure un lieu public aux fins de récréation et de conservation , lance d’emblée le maire de Bromont, Louis Villeneuve.

La Ville de Bromont est en discussion avec Sintra depuis 2019, ajoute Louis Villeneuve. L’intérêt de la Ville de se porter acquéreur du terrain est connu depuis 2008 , fait-il savoir. Le réseau de sentiers du mont Oak est d’ailleurs, selon lui, un atout bromontois qui contribue à la santé et au bien être général des citoyens .

Les récentes discussions ne nous laissent pas croire que nous allions nous entendre rapidement sur un prix, considérant la capacité de payer des contribuables et en fonction de l’évaluation de la juste valeur marchande que la Ville avait commandée. Une citation de :Louis Villeneuve, maire de Bromont

Louis Villeneuve insiste que les Villes ne sont pas des entreprises privées et ne peuvent pas offrir des sommes qui dépassent significativement la juste valeur marchande. Sintra voulait obtenir un prix qui est diamétralement opposé à la valeur [évaluée] par la Ville , regrette le maire.