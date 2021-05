La santé publique aura à l'oeil le Mega Fitness Gym dès lundi

Avant d'obtenir l'aval des autorités, son propriétaire, Daniel Marino, a présenté un plan de réouverture conforme et une visite des lieux a été effectuée pour s'assurer que tout est en ordre.

La santé publique aura tout de même à l'oeil le Mega Fitness Gym, où une éclosion survenue en mars dernier a contaminé environ 700 personnes directement ou indirectement.

Lors d'une récente entrevue à Radio-Canada, Daniel Marino, qui a défié à plusieurs reprises les ordres de la santé publique, a rejeté la faute sur une poignée de clients qui se seraient montrés réfractaires aux mesures sanitaires.

Le propriétaire du Mega Fitness Gym, Dan Marino compte rouvrir son gym le lundi 31 mai. Photo : Radio-Canada / Pierre-Alexandre Bolduc

La responsabilité du propriétaire

Le porte-parole de la santé publique, Mathieu Boivin, souligne qu'il est pourtant de la responsabilité du propriétaire d'appliquer et de faire respecter les mesures sanitaires.

Après avoir présenté un plan de réouverture au directeur de santé publique et à la suite d'une visite du milieu, le Mega Fitness Gym pourra rouvrir puisqu’il en a le droit. Mais nous surveillerons étroitement cet établissement et nous nous assurerons, par des suivis et des visites sur place, que les consignes sanitaires y soient appliquées avec rigueur , explique M. Boivin.

Nous ne permettrons pas qu’une situation portant atteinte à la santé et sécurité de la population y survienne à nouveau. Notre rôle, avec nos partenaires, sera de nous assurer qu'il prend ses responsabilités. Une citation de :Mathieu Boivin, porte-parole du CIUSSS de la Capitale-Nationale

Des visites de la santé publique sont également prévues dans d'autres milieux de différents secteurs au cours des prochaines semaines.