Pont de Fabre : voie de contournement et pont temporaire dès juin

La MRC de Témiscamingue octroie un contrat de plus de 393 000 dollars pour la construction d’un pont temporaire et d’une voie de contournement à l’actuel pont qui enjambe le ruisseau l’Africain, à Fabre.

Ce pont est assujetti à une réduction de charges depuis novembre 2020, ce qui occasionne des détours importants pour les transporteurs lourds, dont ceux du Centre de valorisation des matières résiduelles de la MRC.

La voie de contournement et le pont seront situés sur le terrain de l’Écocentre, appartenant à la MRC et un terrain voisin avec qui des ententes ont été prises.

Un détour de 28 kilomètres est imposé au transport lourd en raison de la réduction de charge (archives). Photo : Radio-Canada / Tanya Neveu

Le ministère des Transports (MTQ) contribue à hauteur de 250 000 dollars. La balance est assurée par la MRC de Témiscamingue et une entreprise forestière.

On sait que pour faire changer un pont c’est long. C’est 4 à 5 ans. On a calculé ce que ça nous coûte de faire les détours, en carburant, en frais globaux. On a un intérêt à faire la voie de contournement, surtout pour le camionnage forestier, les camions lourds forestiers qui passent dans trois municipalités, devant trois écoles, ça nous préoccupait énormément , soutient la préfète du Témiscamingue, Claire Bolduc.

Il s’agit d’une solution temporaire jusqu’à la reconstruction complète du pont actuel qui présente des lacunes au niveau de la structure.

Les travaux, dont la durée est estimée à 7 jours, auront lieu dès le mois de juin.

Selon le MTQ, plus de 200 camions lourds empruntent quotidiennement le pont du ruisseau l’Africain.