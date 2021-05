Le CN promet de vendre une ligne du KCS pour faire approuver son acquisition

La Compagnie des chemins de fer nationaux du Canada (CN) s'est engagée mercredi à se départir d'une ligne de 70 milles du Kansas City Southern (KCS) entre La Nouvelle-Orléans et Baton Rouge, dans l'espoir que cela puisse atténuer les craintes sur la concurrence soulevées par son offre d'acquisition du transporteur ferroviaire américain.

Le CNCanadien National a précisé que son engagement éliminait la seule zone de chevauchement entre son réseau et celui de KCSKansas City Southern .

La promesse du transporteur montréalais fait partie d'une requête déposée conjointement par le CNCanadien National et KCSKansas City Southern auprès du Surface Transportation Board ( STBSurface Transportation Board ) des États-Unis visant à obtenir la permission de créer une fiducie de vote qui serait utilisée pour conclure l'accord.

Le chef de la direction du CNCanadien National , Jean-Jacques Ruest, a fait valoir que la fiducie représentait une étape essentielle pour que les actionnaires du KCSKansas City Southern puissent recevoir la pleine valeur de leurs actions pendant que le STBSurface Transportation Board menait son examen de la prise de contrôle.

Alors je pense que ce matin, nous avons déposé une grande partie de ce que le STBSurface Transportation Board recherche et fourni beaucoup de substance et de détails à certaines des questions qu'ils ont soulevées plus tôt la semaine dernière , a affirmé M. Ruest lors d'une conférence d'investisseurs.

Il a indiqué que le transporteur canadien avait lu les commentaires du STBSurface Transportation Board avertissant qu'une fiducie de vote était un privilège et devait représenter l'intérêt supérieur du public, et croit maintenant avoir répondu à ces préoccupations.

Nous sommes convaincus que notre dossier démontrera pourquoi notre combinaison est bonne pour la concurrence, comment elle favorisera la croissance économique et comment elle générera de multiples avantages de réseau à travers le continent.

KCSKansas City Southern a formellement appuyé l'offre du CNCanadien National la semaine dernière, la préférant à une autre proposition du Chemin de fer Canadien Pacifique ( CPCanadien Pacifique ), avec qui le transporteur américain s'était précédemment entendu.

Le CP reste convaincu de l'intérêt de son offre

Lors de la même conférence, le chef de la direction du CPCanadien Pacifique , Keith Creel, a assuré que son entreprise, établie à Calgary, restait prête à intervenir une fois que l'organisme de réglementation aurait bloqué la fiducie de vote du CNCanadien National . Selon lui, cette fusion ne représente pas l'intérêt supérieur des expéditeurs et du système ferroviaire américain dans son ensemble.

Même après la semaine dernière, [nous croyons toujours] que notre proposition entre le CPCanadien Pacifique et KCSKansas City Southern est un mariage parfait entre deux réseaux ferroviaires qui sert au mieux les intérêts du public, ainsi que l'intérêt supérieur de toutes les parties prenantes.

Il a souligné que la vente du tronçon de Baton Rouge à La Nouvelle-Orléans n'était pas bonne pour les employés de KCSKansas City Southern et qu'elle ne représentait pas une option très attrayante par rapport à deux réseaux robustes qui se livrent une concurrence pour les affaires d'aujourd'hui et la croissance future.

Il y a des problèmes de concurrence qui ne sont pas isolés sur 60 milles comme certains le suggèrent , a-t-il lancé en référence à la ligne que le CNCanadien National propose de vendre.

Le chef de la direction de KCSKansas City Southern , Patrick Ottensmeyer, a pour sa part affirmé, toujours dans le cadre de la conférence Wolfe Research Global Transportation and Industrials, que son conseil d'administration avait regardé au-delà du prix plus élevé offert par le CNCanadien National avant de déterminer que son offre était supérieure à celle du CPCanadien Pacifique .

Notre conseil a vraiment pris en compte tous les aspects de la transaction : la valeur, le risque à tous les niveaux, pas seulement au niveau frontal, mais à travers l'intégration et les perspectives des réseaux combinés, et a déterminé qu'il s'agissait d'une transaction supérieure , a-t-il affirmé, ajoutant que les détails du processus seraient inclus dans la circulaire de sollicitation de procurations qui devrait être disponible dans les prochaines semaines.

Il a indiqué que KCSKansas City Southern fonctionnerait de manière indépendante pendant la période de vote fiduciaire. L'ancien chef de la direction Dave Starling agira à titre de fiduciaire pendant que M. Ottensmeyer continuera à diriger la société.

Nous sommes convaincus que cela satisfera aux exigences d'indépendance du STBSurface Transportation Board et sommes convaincus que cela conduira à l'approbation de la fiducie de vote.

L'accord doit toujours obtenir l'approbation des actionnaires de KCSKansas City Southern ainsi que le feu vert du STBSurface Transportation Board , en plus de l'appui de la commission économique fédérale de la concurrence et de l'institut fédéral des télécommunications du Mexique.

La décision de STBSurface Transportation Board sur la fiducie de vote du CNCanadien National est attendue en juin et l'accord devrait se conclure à la fin de 2022.