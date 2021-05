Jason Kenney annonce la création d’un comité sur la santé mentale des enfants

Alors qu’il répondait à la question d’un internaute sur le sujet, le premier ministre a laissé échapper une information qui était prévue pour sa conférence de presse de demain , selon lui.

Nous devions en faire l’annonce demain [jeudi], mais nous créerons bientôt un comité qui s'intéressera aux problèmes de santé mentale des enfants en lien avec cette pandémie , dit-il.

La plupart des Albertains, et encore plus les enfants souffrent émotionnellement et psychologiquement à cause de la pandémie, selon lui.

« Je reconnais que la fermeture et la réouverture des écoles, le manque d'activité physique en groupe et le manque de lien social a affecté nos enfants », dit-il.

Le gouvernement de l'Alberta a investi 100 millions de dollars puis 53 millions de dollars supplémentaires en avril 2020 dans le soutien à la santé mentale , rappelle-t-il.

Le premier ministre de l'Alberta, Jason Kenney, lors d'un Facebook live le mercredi 26 mai 2021. Photo : Radio-Canada

Il est important que les Albertains aient accès aux services de soutien en santé mentale , réaffirme-t-il.

Plus tôt mercredi, le vice-président du conseil scolaire des écoles publiques d'Edmonton, Nathan Ip, a modifié le budget du conseil scolaire en accordant jusqu'à un million de dollars supplémentaires aux soutiens concernant la santé mentale des élèves après la pandémie.

Il a dit entendre fréquemment parler des effets néfastes de la pandémie de la part des élèves et de leurs familles. Il s’est aussi dit inquiet des conséquences à plus long terme.