Trois jeunes finissant tués dans un accident de la route à Kelowna

L’accident est survenu sur la rue Gordon dans le quartier Lower Mission peu après minuit, a indiqué la Gendarmerie royale du Canada (GRC) dans un communiqué.

Lorsque les premiers répondants sont arrivés sur place, les trois jeunes étaient à l'intérieur de la voiture qui avait subi d'importants dégâts.

La conductrice de 18 ans, le passager de 18 ans et la passagère de 17 ans, tous originaires de la région de Kelowna, ont tous trois été déclarés morts sur les lieux de l’accident , indique la responsable des communications de la GRC, Solana Paré.

Une équipe d'intervention en cas d'incidents graves du district scolaire s‘est présentée à l’école mercredi afin de venir en aide aux élèves et au personnel en deuil et les rediriger vers plus de ressources de soutien, explique le surintendant du Conseil scolaire 23, Kevin Kaardal.

La voiture, une Honda Civic noire, a été fortement endommagée. Photo : CBC News

Nos pensées et nos cœurs vont aux familles qui ont perdu un enfant et c'est ce sur quoi nous nous concentrons à ce point-ci , dit-il.

La cérémonie de remise de diplôme aura lieu comme prévu et nous trouverons une façon de rendre hommage à ces élèves tout en soutenant ceux qui sont en deuil alors qu’ils terminent leurs examens finaux , ajoute-t-il.

En début d'après-midi mercredi, la rue Gordon était toujours fermée entre les rues Lexington et Cook et la GRCGendarmerie royale du Canada demandait aux automobilistes d’éviter le secteur.

Le Service des coroners de la Colombie-Britannique enquête.