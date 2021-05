Les Premières Nations du Yukon veulent améliorer le succès de leurs élèves

Les taux d’assiduité et d'obtention de diplôme ont tendance à être plus faibles chez les élèves autochtones du Yukon, selon les données du ministère de l’Éducation du territoire.

Par ailleurs, la Direction de l’éducation des Premières Nations du Yukon, qui a examiné ces données, estime que quatre étudiants autochtones sur 10 qui entrent dans le système scolaire en première année iraient au bout de leur cursus et en sortiraient diplômés.

Nous nous sommes plongés en profondeur dans les données et ça a soulevé beaucoup de questions , explique Melanie Bennett, la directrice générale de cette entité régionale.

Où est-ce que les élèves réussissent, où sont les fossés et les problèmes qui font qu'ils ne connaissent pas le succès? Près de cinq ans de données ont été étudiés par ses équipes, et même les statistiques du dernier rapport du ministère de l’Éducation qui remonte à 2019 sont frappantes.

Selon le document, 60 % des élèves issus des Premières Nations ont manqué 20 jours ou plus de classe en 2018-2019 contre 30 % pour les autres élèves. La moyenne du Yukon s'établit à 38 %.

Leur taux de diplomation est également inférieur malgré une croissance depuis 2016, passant de 59 % à 78,8 % en 2019. La tendance est donc à l’amélioration, mais le taux reste inférieur à celui des autres élèves du territoire qui s’élève, lui, à 85,7 %. Et cela ne prend pas en compte les élèves qui auraient décroché et quitté le système scolaire les années précédentes.

Pour Mélanie Bennett, il faut avant tout s’attaquer à une forme de racisme qui consiste à avoir de faibles attentes pour les élèves autochtones.

Un des jeunes a dit : "je ne me vois pas quand je vais à l'école". Il ne voit pas la vision autochtone du monde et c’est ce qu’il faut changer. Une citation de :Melanie Bennett, directrice de Direction de l’Éducation pour les Premières Nations du Yukon.

Elle affirme qu’il n’y aura pas de solution miracle, mais que cela viendra d’une multitude d'actions et d'un effort collaboratif entre les Premières Nations et le gouvernement du Yukon . Un point de vue que partage Ryan Sikkes, le sous-ministre adjoint des services aux écoles et aux élèves.

Nous comprenons que le taux de succès des élèves n'est pas aussi élevé qu'il devrait être , admet-il.

M. Sikkes affirme que la clé pour améliorer l'éducation au Yukon est de travailler ensemble, quelle que soit la forme que prend notre école, quelle que soit la façon dont elles sont gouvernées.

Il explique qu’en partenariat avec les Premières Nations, un programme est développé afin d’analyser les racines des problèmes qui affectent l’enseignement pour les étudiants autochtones.

Si nous avions une école des Premières Nations, gérées par le Conseil scolaire des Premières Nations, dit Melanie Bennett, nous verrions la même croissance, car cela serait basé sur notre philosophie et pédagogie. Cette école serait ouverte à tous, membres des Premières Nations ou non.