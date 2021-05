Élections hâtives : la pension de 142 députés fédéraux en jeu

Personne n’en parle, mais tout le monde y pense! , a déclaré un député conservateur élu en 2015 qui a préféré garder l’anonymat.

Selon la Loi sur les allocations de retraite des parlementaires, celles-ci sont payables aux députés qui ont cotisé au régime pendant au moins six ans.

Or, 142 députés ont été élus pour la première fois le 19 octobre 2015. Une défaite lors d’un scrutin qui aurait lieu avant le 19 octobre 2021 les priverait donc du régime de retraite de député.

C’est, au minimum, une allocation de retraite d’un peu plus de 32 000 $ par an à compter de 65 ans qui pourrait leur glisser entre les doigts. Ce montant est indexé et devient plus généreux en fonction du nombre d’années de service supplémentaires.

Actuellement, le salaire de base des députés se chiffre à 185 800 $ par an. Les ministres et les secrétaires parlementaires, notamment, reçoivent des salaires et des allocations plus généreuses.

Selon notre décompte, plus de la moitié du caucus du Parti libéral du Canada (92 députés, dont 23 ministres) se trouve dans cette situation. Des ministres comme Diane Lebouthillier et Jean-Yves Duclos, qui pourraient faire face à des courses serrées dans leur circonscription lors de possibles élections automnales, font partie du lot. Les allocations de retraite de 31 députés conservateurs, de neuf bloquistes et de sept néo-démocrates sont aussi en jeu.

Députés admissibles à une allocation de retraite le 19 octobre 2021 Libéraux : 92 (23 ministres)

Conservateurs: 31

Bloc québécois : 9

NPD: 7

Parti vert : 0

Indépendants : 3 TOTAL : 142

C’est le dernier de mes soucis, je m’en contrefiche. Ce n’est vraiment pas dans mes préoccupations! , lance le député du Bloc Gabriel Ste-Marie, élu en octobre 2015 et qui a près de six ans de service. Si un élu est là pour le salaire et la pension, il n’est vraiment pas là pour les bonnes raisons , tranche-t-il. Nous ne nous sommes pas présentés pour obtenir une pension , ajoute le député du NPD Daniel Blaikie.

Pourtant, en coulisses, un élu confie que cette question pourrait inciter certains de ses collègues à repousser la retraite qu'ils avaient prévu de prendre à la fin de leur mandat. Pour les députés plus âgés, ça peut influencer leur décision de se représenter ou pas , explique un député fédéral qui préfère ne pas être nommé, en raison de la nature délicate de la question.

Un sujet tabou

Geneviève Tellier, professeure en études politiques de l’Université d’Ottawa, comprend que des parlementaires ne sont pas à l’aise d’aborder la question publiquement. C’est un peu tabou, toute la question de la rémunération des élus , souligne-t-elle.

Ça suscite des craintes de la part des élus, parce qu’il y a cette perception qu’ils ont des bons salaires, et donc on ne veut pas trop le montrer sur la place publique , dit-elle.

À ses yeux, il n’y a pas de doute que les élus concernés y pensent. Je crois que les députés sont des êtres humains comme tout le monde. Comme vous et moi, la question de la rémunération est importante. Ça nous prend un travail, un salaire, une pension , explique-t-elle.

Un député qui n’atteint pas ses six années de service reçoit une somme forfaitaire à titre d’indemnité de retraite, récupérant ainsi ses cotisations avec intérêts.

Un facteur dans le déclenchement d’une campagne électorale?

Le premier ministre Justin Trudeau. Photo : La Presse canadienne / Sean Kilpatrick

La majorité du caucus de Justin Trudeau est concernée par cette question de retraite. Cela pourrait-il influencer le premier ministre et la date choisie pour déclencher des élections?

Les considérations financières de chaque député ne devraient jamais entrer en ligne de compte dans la décision de tenir des élections , rappelle le député néo-démocrate Daniel Blaikie.

Selon Geneviève Tellier, cela ne pèse pas lourd dans la balance. Les stratèges près du bureau du premier ministre vont davantage penser au bien du parti en tant que tel et, en ce moment, [vont se demander] est-il possible d’aller chercher une majorité? , expose-t-elle.

L’équipe de Justin Trudeau est aussi consciente qu’elle ne peut pas trop tarder si elle veut dissoudre le Parlement, sachant que des élections municipales ont lieu le 7 novembre au Québec.

À quand des élections?

Mardi, les députés fédéraux ont adopté, de manière quasi unanime, une motion non contraignante qui réclame d’éviter la tenue d’un scrutin pendant la pandémie.

Toutefois, pour le gouvernement Trudeau, il n'est pas évident de déterminer quel serait le seuil qui marquerait la fin de la crise sanitaire.

En coulisses, des stratèges libéraux laissent entendre qu’à compter de la mi-août, une première fenêtre pourrait s’ouvrir pour le déclenchement d’une campagne électorale avec un scrutin à la fin septembre. Ce scénario pourrait se concrétiser si la situation épidémiologique va bien et si les partis d’opposition rendent le Parlement dysfonctionnel , déclare une source libérale.

Si la fenêtre automnale n’est pas favorable, Justin Trudeau pourrait être tenté d’attendre jusqu’au prochain budget fédéral en 2022 avant de se lancer.

Dans ce cas, 142 députés supplémentaires auraient une pension assurée.