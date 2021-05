Que sera-t-il possible d'observer mercredi soir?

Simon Giguère : « Ce qu’il faut savoir, c’est que la Lune, lorsqu’elle tourne autour de la terre, on pense que c’est un cercle parfait, mais ce n’est pas un cercle si parfait que ça, c’est un cercle un peu écrasé, une ellipse.

La Lune, pendant sa course autour de la terre, sa distance varie un peu [...] Quand la Lune est à son plus proche de la terre et que c’est la pleine Lune, son diamètre va nous apparaître un peu plus grand que d’habitude. On parle de 10 % de plus, donc ce n’est pas quelque chose qui est hyper spectaculaire, ça prend un œil habitué, mais c’est quand même un spectacle qui est beau à voir. »

C’est un phénomène rare?

« Ça arrive deux ou trois fois par année. Ça va varier avec les années. Ce qui est spécial cette fois-ci, c’est qu’en même temps qu’on a une super Lune, pas pour nous, mais pour la région de l’ouest de l’Amérique, une éclipse totale de Lune se superposait à ça. »

Et au mois de juin, nous pourrons assister à une éclipse solaire?

Il sera possible d'observer une éclipse solaire partielle en juin. (archives de 2017) Photo : Radio-Canada

« Dans deux semaines, quand la Lune aura fait la moitié de son tour autour de la terre, ce sera la nouvelle Lune. C’est aussi des conditions favorables pour des éclipses de Soleil.

Ce qu’on va avoir le 10 juin prochain, ce ne sera pas une éclipse totale, ça va être une éclipse partielle. Mais jusqu’à 78 % du disque solaire va être caché par la Lune à Sherbrooke et dans la région, en Estrie, au lever du soleil, donc il va falloir se lever tôt et avoir un horizon dégagé à l’est. »