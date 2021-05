Le FME lance Poisson Volant, sa scène extérieure estivale

Le concept de la Guinguette Chez Edmund ne permettant pas le respect des mesures sanitaires en place, un tout nouveau concept a été imaginé par le FME et sa directrice artistique Karine Berthiaume.

Les personnes qui achèteront des billets devront se procurer ceux pour leur section complète. Par exemple, si une section comprend quatre places, les quatre billets devront être achetés en même temps. Photo : gracieuseté FME

Poisson Volant offrira, du 24 juin au 5 septembre, les jeudis et vendredis, une trentaine de spectacles d'artistes majoritairement québécois et exclusivement canadiens.

Parmi la programmation, on retrouve Mara Tremblay, Koriass, Clay and Friends, Klô Pelgag, Alaclair Ensemble et Matt Holubowski.

La disposition des places et les mesures sanitaires en place sont sujettes à changement au cours de l'été en fonction des directives de la Santé publique, mais 250 personnes pourront assister aux spectacles.

Le nom Poisson Volant vient de la tradition japonaise d'accrocher des poissons en papier voguant à contre-courant durant les mariages. Photo : gracieuseté FME

Les déplacements ne seront permis que pour se rendre aux toilettes ou au bar, le port du masque sera obligatoire lors des déplacements et la distanciation entre les bulles familiales sera obligatoire en tout temps.

Les billets pour les spectacles du jeudi et du vendredi seront en vente dès midi le 28 mai au coût de 20 $.