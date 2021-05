Déconfinement : est-ce normal d’être anxieux?

Beaucoup de gens à qui je parle sont anxieux. Nous avons été habitués à un style de vie, particulièrement dans les zones à risque. Maintenant, comment change-t-on de cap?

La psychologue et directrice clinique du Framework Therapy and Assessment Centre à Toronto, la Dre Pamela Wilansky, révèle que certains de ses patients sont anxieux à l’aube de la levée de certaines restrictions reliées à la COVID-19.

Nous nous sommes habitués à une façon de faire les choses et maintenant on nous dit de faire quelque chose de différent. On doit réinitialiser notre cerveau pour dire à nouveau : "Oh, maintenant c’est bon!"

D’après les résultats d’un sondage réalisé par la firme Léger en collaboration avec La Presse canadienne, 52 % des Canadiens se disent anxieux à l’idée d’un retour à la vie avant la pandémie. Le sondage révèle aussi que près de 27 % des répondants croient que la levée des mesures d’assouplissement va trop vite.

La psychologue clinicienne et professeure associée à l'Université du Québec à Montréal (UQAM), la Dre Geneviève Beaulieu-Pelletier, explique que la pandémie a déstabilisé la vie de ses patients, qui sont en quête de réponses. L'incertitude, c'est très difficile à vivre. Ça vient alimenter notre anxiété.

Selon elle, la pandémie force l’humain à constamment être en adaptation. On s'adapte à de nouvelles réalités, qui, elles, changent tout le temps.

La psychologue clinicienne au Centre de toxicomanie et de santé mentale de Toronto, la Dre Katy Kamkar, explique de son côté que la pandémie entraîne énormément d’incertitudes et de changements, notamment dans la vie scolaire et professionnelle des gens. Évidemment, ça va amener de l’anxiété, c’est tout à fait normal.

Calmer son anxiété

Pour calmer l’anxiété, la Dre Kamkar croit qu’il est important d’envisager les réouvertures une journée à la fois, une semaine à la fois. Elle estime qu’il est essentiel d’avoir de la compassion pour soi-même et de normaliser l’anxiété qui peut être ressentie.

Les Dres Wilansky et Beaulieu-Pelletier soulignent quant à elles l’importance de recommencer ses activités de manière graduelle. La Dre Wilansky conseille aux Canadiens de reprendre dans un premier temps les activités qui sont moins anxiogènes pour eux. Pour s’adapter, une stratégie peut être de se forcer à faire des choses qui peuvent causer de l’anxiété, mais en le faisant une étape à la fois, tranquillement.

Si quelqu’un ne se sent pas prêt pour aller dans une fête avec 10 ou 15 personnes, c’est correct. Une citation de :La Dre Geneviève Beaulieu-Pelletier

Avec le déconfinement qui s’en vient, la psychologue souhaite que chaque personne puisse y aller à son rythme, et ce, sans se faire juger par le reste de la société.