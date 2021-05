COVID-19 : la situation s’améliore toujours en Colombie-Britannique

La vague continue de se résorber en Colombie-Britannique alors que la province enregistre 250 nouveaux cas de COVID-19 depuis mardi et un total de 296 hospitalisations. Trois personnes sont cependant décédées.

Parmi les 296 personnes hospitalisées en raison d’une complication liée à la maladie, 97 se trouvent aux soins intensifs.

Début du widget . Passer le widget? Fin du widget . Retour au début du widget?

La province compte dorénavant 3580 cas actifs sur son territoire, une situation qui n’était pas survenue depuis le début du mois de novembre.

En date de mercredi, 2 979 951 doses de vaccins avaient été administrées parmi la population adulte, dont 152 010 deuxièmes doses.

Début du widget . Passer le widget? Fin du widget . Retour au début du widget?

Les autorités sanitaires réitèrent l’importance de la vaccination dans le succès de leur plan de déconfinement annoncé mardi.

L’immunisation est la base de notre approche. Il est crucial pour notre succès que nous soyons tous enregistrés et vaccinés , écrivent le ministre de la Santé, Adrian Dix, et la médecin hygiéniste en chef, Bonnie Henry, dans leur communiqué.

Début du widget . Passer le widget? Fin du widget . Retour au début du widget?

Même si les rassemblements pouvant réunir jusqu’à 10 personnes à l’extérieur et cinq à l’intérieur sont désormais permis en vertu de la phase 1 de ce plan de relance, la province rappelle qu’il est important de prioriser les rassemblements à l’extérieur si possible et de prendre des précautions pour les proches qui sont à risques.