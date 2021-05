Le labo de l’Université McMaster, derrière les analyses des thromboses

Le Laboratoire d'immunologie plaquettaire (Platelet Immunology Laboratory) est le seul laboratoire au Canada à disposer de l'équipement et de l'expertise nécessaires pour détecter la thrombocytopénie thrombotique immunitaire induite par le vaccin (TTIV).

Ceci signifie que l'échantillon d'un Ontarien d'une quarantaine d'années, qui, selon les autorités provinciales, a reçu sa première dose d'AstraZeneca vers la fin avril et est décédé quelques semaines plus tard, y a été testé.

L'enquête sur la cause finale du décès de l'homme est en cours, mais il a été confirmé qu'il était atteint de TTIVthrombocytopénie thrombotique immunitaire induite par le vaccin au moment de sa mort, selon la Dre Barbara Yaffe, médecin hygiéniste en chef adjointe de l'Ontario.

La Dre Yaffe a déclaré mardi que le décès de l'homme est le premier dans la province associé à cette maladie rare mais grave.

Le Dr Ishac Nazy est professeur agrégé de médecine à McMaster et directeur du laboratoire qui se spécialise dans les enquêtes sur les maladies du sang.

Lorsque le TTIVthrombocytopénie thrombotique immunitaire induite par le vaccin a commencé à apparaître, le personnel de ce laboratoire s'est adapté à un nouveau rôle en quelques semaines. Les employés ont dû travailler pour traiter rapidement les échantillons avec des tests qui peuvent donner des résultats en 24 à 48 heures.

Nous travaillons 24 heures sur 24 , a déclaré le Dr Nazy. La partie la plus importante de la résolution de ce problème, c’est un diagnostic rapide et précis .

Le médecin a noté que les cas suspects de TTIVthrombocytopénie thrombotique immunitaire induite par le vaccin sont plus nombreux que le nombre réel de cas, mais il n'a pas voulu dire combien d'échantillons ont obtenu un résultat positif, invoquant la confidentialité et ajoutant que de nouveaux échantillons arrivent chaque jour.

Ceux qui ont reçu AZ AstraZeneca doivent rester très confiants

Mardi, la Dre Yaffe a déclaré que 16 cas de caillots sanguins graves, connus sous le nom de syndrome thrombotique thrombocytopénique, ont été identifiés sur les quelque 850 000 doses administrées à ce jour.

Treize de ces cas répondent aux critères du TTIVthrombocytopénie thrombotique immunitaire induite par le vaccin .

Les risques associés à ce vaccin sont rares, mais ils sont réels, et je tiens à exprimer mes plus profondes et sincères condoléances à la famille et aux amis de cette personne , a déclaré la Dre Yaffe mardi.

Le Dr Nazy a qualifié le décès de malheureux , mais a souligné que le taux de mortalité des personnes atteintes du TTIVthrombocytopénie thrombotique immunitaire induite par le vaccin a chuté de 60 à 70 % lors de son apparition à environ 20 %, maintenant que les responsables de la santé le connaissent et peuvent mieux le traiter.

Le fait que nous ayons testé un si grand nombre de personnes en Ontario et que ce soit le premier décès nous indique que nous sommes vraiment bons dans ce que nous faisons actuellement du point de vue du diagnostic et du traitement , a-t-il déclaré.

Vigilance

Les incidents de TTIVthrombocytopénie thrombotique immunitaire induite par le vaccin au Canada après une première dose du vaccin d'AstraZeneca sont actuellement d'environ un sur 60 000, a déclaré le Dr Nazy.

Mais lorsqu'il s'agit d'une deuxième injection du vaccin, le risque de coagulation est beaucoup plus faible - un sur environ 600 000, a-t-il précisé.

Les personnes qui ont accepté le niveau de risque associé au vaccin la première fois devraient se sentir à l'aise de se faire vacciner une deuxième fois.

En attendant, le laboratoire devra continuer d’analyser un maximum d’échantillons.

Le risque n'est pas nul, et tant que le risque n'est pas nul, nous sommes prêts à continuer à faire notre travail pour nous assurer que cela est fait correctement et que nous attrapons chaque cas et le traitons.

