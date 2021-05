Salebarbes et Lisa LeBlanc lancent leur version du classique cajun Bonsoir Moreau

Bonsoir Moreau fait partie du répertoire de Lisa LeBlanc depuis longtemps. Il s’agit d’un classique cajun.

Ce morceau très populaire qui a vu le jour en Louisiane veut simplement dire : Bonsoir barman.

C’est notre humble hommage à la musique cadienne de nos cousins du Sud par une gang d’Acadiens du Nord. Nous sommes tous des amoureux de notre culture acadienne et je trouve ça fascinant toute l’histoire, les similarités (et la parenté !) qui nous lient avec la Louisiane , affirme Lisa LeBlanc.

Plusieurs de mes plus beaux moments de vie ont été passés là-bas, alors j’ai un lien bien spécial avec cet endroit. Une citation de :Lisa LeBlanc, autrice-compositrice-interprète

Cette chanson était pour les artistes, une manière de jouer ensemble, comme dans le temps , malgré la distance et la pandémie.

On était tous un peu déprimés chacun de notre bord de ne pas pouvoir jouer pis un moment donné ont était comme : "OK ben essayons ça". On n’avait pas vraiment d’attentes, on s’était dit peut-être qu’on le sortira comme single, peut-être pas, on verra , raconte Lisa LeBlanc.

Faisons juste quelque chose pour nous faire du bien puis faire de la musique ensemble, entre chums, une chanson qu’on aime beaucoup. Une citation de :Lisa LeBlanc, autrice-compositrice-interprète

Immédiatement, la chimie s’opère, et l’enregistrement du morceau se fait de façon organique et simple, malgré les obstacles de la pandémie.

C’est la preuve d’un bel élan de créativité puis de voir ce qu’on est capable de faire à distance, c’est vraiment cool , souligne Lisa LeBlanc.

Les membres du groupe Salebarbes sont aussi extrêmement fiers du résultat.

L’un de ses membres, Kevin Mcintyre, affirme que le groupe adore toujours collaborer avec la célèbre chanteuse de Rosaireville.

La chanson Bonsoir Moreau est disponible sur toutes les plateformes numériques.

De plus, du nouveau matériel de Lisa LeBlanc et du groupe Salebarbes devrait voir le jour dans les prochains mois.

Avec les informations de Marie-Andrée Leblond