Un été de spectacles intimes pour l'Île du Repos

L’endroit était déjà reconnu pour sa formule intime, mais elle le sera davantage cet été pour respecter les consignes des autorités de santé publique. La salle de l’établissement sera limitée à 34 places, soit quatre fois moins qu’en temps normal lorsque 140 personnes au maximum s’entassent devant la scène.

La distanciation physique qui devrait être réduite à un mètre et demi pendant l’été ajoutera une quinzaine de places.

Ça va redécoller la machine si on peut dire. L'année passée, à chaque spectacle, on changeait la capacité parce que ça se promenait en yo-yo. On a commencé à 32, après 34, après 52. On avait des spectacles extérieurs. Au commencement, on était limité à 50, un moment donné, on pouvait monter jusqu'à 150 , s’est souvenu le directeur général Bernard Duchaine.

Le directeur général et artistique, Bernard Duchaine, ne croit pas qu’une salle pleine de 140 places sera permise en 2021. Photo : Radio-Canada / Annie-Claude Brisson

Malgré cette contrainte, le site de villégiature du Lac-Saint-Jean présentera une vingtaine de spectacles. Habituellement, l’endroit produit 50 représentations. Le bilan financier sera écrit à l’encre rouge.

Au point de vue comptable, ce n'est pas rentable. Notre objectif depuis 38 ans qu'on fait des spectacles, ça a toujours été d'avoir une équité cachet-vente de billets. Si on a 50 000 $ de cachet, faut qu'on vende 50 000 $ de billets. Ce n'est plus possible depuis la COVID-19 , avoue M. Duchaine.

Si la salle de spectacles ne sera pas aussi bondée qu’à l’habitude, il en est tout autrement pour les chambres à louer sur le site. De nombreux touristes en provenance d’autres régions du Québec ont déjà prévu passer par Péribonka au cours des prochaines semaines.

Cette année, on défonce notre achalandage habituel pour une année complète au niveau réservations de chambres. 95 % des gens, c'est des cyclistes. Cet été, on aura des journées dans le mois d'août que l'auberge sera complète. Il n'y aura personne dans le stationnement parce que tout le monde sera à vélo

D’après un reportage d’Annie-Claude Brisson