COVID-19 : les indicateurs dans la bonne direction à Toronto

La Dre Eileen de Villa a déclaré que 942 personnes sont hospitalisées avec le virus, dont 255 dans des unités de soins intensifs.

Il y a eu sept décès supplémentaires.

Globalement, les mesures de la maladie sont en baisse. Cela signifie que notre situation s'améliore , a déclaré la Dre de Villa aux journalistes lors d'un point de presse à l'hôtel de ville mercredi.

La vaccination est essentielle pour maintenir la tendance à la baisse de ces chiffres.

La Dre de Villa a déclaré que des mesures sont en place pour garantir que les vaccins contre la COVID-19 sont sûrs pour les Canadiens.

Chaque vaccin mis à la disposition des Canadiens fait l'objet d'une évaluation et d'un examen minutieux et est constamment surveillé par la suite , a-t-elle déclaré.

Elle a précisé que les vaccins de Moderna et de Pfizer sont très similaires et qu'ils offrent tous deux une protection contre la COVID-19.

Si on vous propose un vaccin Moderna, vous pouvez l'accepter en toute confiance. Il offre un niveau élevé de protection contre la COVID-19.

La Dre de Villa note qu'il existe une certaine hésitation à l'égard de Moderna et d'autres vaccins à Toronto. Selon elle, 28 % des personnes âgées de 80 ans et plus n'ont toujours pas reçu leur première dose, alors que ce groupe d'âge est le plus vulnérable à la COVID-19. Elle a ajouté que la santé publique est consciente que de nombreuses personnes âgées préfèrent aller chez leur médecin de famille pour se faire soigner, mais que l'accès aux vaccins est limité dans les cabinets médicaux.

Veuillez faire ce que vous pouvez pour encourager et aider les aînés de votre entourage à se faire vacciner par les moyens disponibles actuellement.

Elle ajoute que près de 68 % des personnes âgées de 20 à 24 ans et près de 48 % des personnes âgées de 16 à 19 ans ont déjà reçu une première dose.

Toronto annonce la campagne VaxTO

Le maire John Tory a annoncé mercredi une campagne municipale visant à cibler les communautés dont le taux de vaccination est inférieur à celui du reste de la ville. Celle-ci s’intitule VaxTO.

La Ville organisera des réunions publiques par téléphone et lancera un service de SMS pour convaincre les gens de se faire vacciner et de s'assurer qu'ils reçoivent une deuxième dose. Elle aura également recours à des publicités en plusieurs langues sur les médias sociaux et à des appels téléphoniques dans les quartiers sensibles pour inciter les gens à prendre rendez-vous, a indiqué le maire.

Cette campagne - qui s'appuie sur des efforts de sensibilisation antérieurs et continus - a été lancée de manière proactive afin de s'assurer que chaque résident de Toronto puisse facilement accéder à des informations sur le vaccin et prendre rendez-vous, de sorte que l'énorme succès de la Ville dans l'administration du vaccin aux résidents se poursuive , peut-on lire dans un communiqué de presse publié mercredi.

À partir de mercredi, les résidents de Toronto peuvent envoyer le mot VACCINE par texto au 1-833-750-0888 pour être mis en contact avec des ressources, notamment des prises de rendez-vous, des informations sur les vaccins et les prochaines assemblées publiques téléphoniques.

La Ville a administré plus de 2 millions de doses de vaccin

En date du mercredi 26 mai, Toronto avait administré 2 010 103 doses du vaccin contre la COVID-19. La Ville travaille avec ses partenaires de santé, les pharmacies et le Bureau de santé publique de Toronto pour administrer tous les vaccins disponibles. Le Bureau de santé publique de Toronto est le premier service de santé publique local du pays à atteindre la barre des deux millions.

M. Tory a exhorté les résidents à prendre rendez-vous pour se faire vacciner. Il a ajouté que la province s'engage à faire en sorte que les gens sachent où et quand se faire vacciner une deuxième fois.

De plus, dans un communiqué séparé, la Ville a dévoilé que 1000 plages horaires de rendez-vous étaient disponibles pour jeudi au Metro Toronto Convention Centre.

Comme Santé Canada a approuvé le vaccin de Pfizer-BioNTech pour les jeunes de 12 à 17 ans, tous les Ontariens âgés de 12 ans et plus peuvent recevoir leur première dose.

La Ville exhorte ses résidents qui n'ont pas encore reçu leur première dose à prendre rendez-vous sur le portail Web provincial.

Environ 23 137 doses ont été administrées mardi à Toronto.

Avec les informations de CBC News