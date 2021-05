Deux nouvelles candidates pour Québec 21

Québec 21 dévoile deux nouveaux visages pour les prochaines élections municipales. Marie-Josée Proteau sera candidate dans Saint-Roch–Saint-Sauveur et Shirley Burns dans Vanier-Durbeger.

Les deux femmes habitent depuis depuis de nombreuses années dans les districts qu’elles souhaitent représenter. C'est important pour mon équipe et moi d'avoir des joueurs et des joueuses qui sont implantés dans leur milieu , fait valoir le chef de Québec 21, Jean-François Gosselin.

Marie-Josée Proteau travaille dans le domaine préhospitalier depuis plus de 25 ans et Shirley Burns offre son temps à titre de bénévole pour Enfant Soleil et la Société d’Alzheimer.

Shirley Burns, candidate de Québec 21 dans Vanier-Duberger et Marie-Josée Proteau, candidate dans Saint-Roch–Saint-Sauveur. Photo : Radio-Canada / Carl Boivin

Québec 21 a également profité de l’annonce de ces candidatures pour s’engager à investir 3,5 millions de dollars additionnels dans le programme vacances-été de la Ville de Québec. L’argent servira principalement à réduire les frais d’inscription et selon le nombre d’enfants, les familles pourraient économiser de 265 à 620 dollars par année.

S’il est élu à la mairie, Jean-François Gosselin s’est aussi engagé à créer un comité avec les organismes qui gèrent l’offre vacances-été pour revoir le mode de fonctionnement et la structure de tout le programme.