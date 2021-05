Quand la maladie donne l'élan pour lancer un premier album

« Avant la pandémie, j'étais dans ma propre pandémie », affirme d'emblée le Sherbrookois Andrew Wells-Oberegger, qui se relève d'un cancer au cerveau. Il est aujourd'hui en rémission et se porte merveilleusement bien, mais durant le confinement, il a eu ce besoin viscéral de créer.

J'étais prêt à émerger. J'avais un gros refoulement plein d'énergie créatrice. Une citation de :Andrew Wells-Oberegger, musicien

Andrew est un multi-instrumentiste connu dans le milieu. Il a joué sur plus d'une vingtaine d'albums de différents ensembles, dont La Nef et La Strada. Cinq disques sur lesquels il a collaboré ont été récompensés de prix Opus. Un album solo, ce n'était pas pour lui, du moins avant.

Ça demande beaucoup de guts pour se lancer, pas de filet. Si ça marche pas, c'est ton nom qui est là-dessus! Ça amène un certain vertige et je ne sais pas si j'étais prêt mentalement à assumer ça , affirme celui qui, avec la quarantaine, est prêt à se lancer dans l'aventure seul. Et oui, la maladie lui insuffle le courage de réaliser un premier album solo. Cette épreuve a redéfini ses priorités.

Au lieu de me lancer à acheter des Corvette, je me suis dit que c'était le temps de réaliser mes rêves, et de m'accomplir au niveau artistique. Une citation de :Andrew Wells-Oberegger, musicien

Ce musicien de l'ombre se dévoile donc, en présentant un tout premier album solo Long Way Home. Un album vibrant et chaleureux, qui nous transporte littéralement. Douze chansons qui nous emmènent aux quatre coins du monde, grâce à des instruments, parfois anciens, qui dépaysent. De précieuses collaborations figurent sur cet opus, dont celle d'Alex Kehler, de Didem Başar, de Nicholas Williams et d'Emma Björling.

Andrew Wells-Oberegger - Long Way Home Photo : Gracieuseté de l'artiste

Quand la magie opère

Le musicien possède tout un arsenal d'instruments. Une centaine, en fait, mais ma blonde répondrait "trop"! C'est une ardente passion. Luth, oud, cornemuse, santoor, saz, daff, req... la liste est très longue.

Je deviens un amasseur compulsif d'instruments! dit-il en riant. Ce qui l'anime tant dans toutes ces sonorités demeure, en quelque sorte, mystérieux.

Y'a quelque chose de magique qui arrive. La sonorité m'inspire, c'est très tactile aussi. Les doigts se déposent d'une certaine manière. Ça m'inspire automatiquement. Un instrument m'amène, au minimum, une pièce musicale dans l'heure qui suit. C'est un petit peu paranormal! C'est comme si je devenais connecté à l'instrument! , explique Andrew Wells-Oberegger.

Instruments de musique rares

Chalumeau : Le chalumeau, c'est l'ancêtre de la clarinette. C'est un peu plus petit et y'a pas de clés. Ce ne sont que des trous, c'est vraiment très, très rudimentaire comme instrument. Ça demande une zénitude pour jouer de cet instrument parce que tous les paramètres de ton corps influencent le son.

Nyckelharpa : C'est dans la famille des violons. C'est un instrument qui fait voler!

Kanun : C'est une sorte de harpe qu'on tient à plat sur ses cuisses, qui a la forme d'un trapèze. C'est un instrument turc classique et les ponts, c'est de la peau. Je crois que c'est de la peau de chèvre ou de poisson. Y'a une sonorité un peu banjo, ça amène des harmoniques, des arcs-en-ciel de couleurs.

Bansuri : C'est une flûte traversière indienne, tout simplement. C'est une flûte de bambou. Et j'en ai de plusieurs tonalités.

Andrew sera en spectacle pour présenter son premier opus solo le 16 juin, à la Petite boîte noire de Sherbrooke. Il sera accompagné sur scène de ses grands complices, Alex Kehler et Nicholas Williams.

Long way home est disponible sur le site internet de l'artiste et chez Musique Cité à Sherbrooke.