La Cité étudiante Polyno se mobilise pour contrer le vapotage

L’intervenante en toxicomanie à Cité étudiante Polyno Karyne Chabot indique qu’un comité sera formé pour mettre en place un plan d’action pour intervenir tôt en prévention.

On va s’approprier les meilleurs outils qui existent en matière de prévention en consommation tabagique et on va pouvoir faire ça avec les élèves et les membres du personnel , dit-elle.

Cela inclut des ateliers, des formations et la tenue d’un sondage, d’ici la fin de l’année scolaire, auprès des élèves et du personnel pour connaître la proportion de fumeurs et de vapoteurs.

L’enjeu du vapotage chez les jeunes préoccupe la santé publique en Abitibi-Témiscamingue, comme le souligne Laurane Gagnon, agente de planification, de programmation et de recherche au Centre intégré de santé et services sociaux de l'Abitibi-Témiscamingue.

Dans la dernière année, avant que notre accès dans les écoles soit coupé, nos intervenants étaient de plus en plus appelés à faire de la cessation de vapotage chez les jeunes. Alors c’est quelque chose qui est en émergence et qui pour nous est à développer avec les écoles, un lien facile pour que les jeunes puissent nous poser des questions pour se débarrasser de leur dépendance , rapporte-t-elle.

Ce qui est inquiétant pour la santé publique, c’est de voir que c’est plus populaire chez la mauvaise clientèle, c'est-à-dire les jeunes, et beaucoup de jeunes adultes qui ne fument pas. Une citation de :Laurane Gagnon, agente de planification, de programmation et de recherche au CISSS-AT

Avec le Plan génération sans fumée, les écoles participantes forment un comité. Ce comité aura notamment accès à des formations, des ateliers, et des informations sur les ressources en cessation, souligne Amélie Brunet, chargée de projet en prévention au Conseil québécois sur le tabac et la santé.

Il y a quand même un passage de la cigarette électronique à la cigarette traditionnelle. Donc on veut éviter que les jeunes commencent à fumer la vapoteuse et qu’ils passent ensuite à la cigarette traditionnelle , souligne-t-elle.

Le Plan génération sans fumée offre un montant de 2000 $ aux écoles participantes. À la Cité étudiante Polyno, on prévoit aménager un lieu où les élèves pourront se rencontrer et discuter.