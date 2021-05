Entente de principe dans le secteur de la construction au Québec

L'Alliance syndicale, qui regroupe les cinq organisations reconnues dans l'industrie, et la partie patronale étaient engagées dans des négociations intensives pour éviter le déclenchement d'une grève qui pouvait survenir à 12 heures d'avis.

L'enjeu central des pourparlers concernait des applications mobiles avec géolocalisation sur le téléphone personnel du travailleur.

Le regroupement syndical disait craindre pour la protection de la vie privée des employés dans le cadre de l'utilisation de ces applications pour s'assurer que les travailleurs se trouvent sur leur chantier, et ainsi comptabiliser les heures de travail.

La FTQ-Construction, le plus important syndicat de l'industrie, a précédemment eu gain de cause à ce sujet devant le Tribunal d'arbitrage. Il a jugé que le recours à de telles applications contrevenait aux conventions collectives 2017-2021, puisque celles-ci stipulent que les heures de travail doivent être enregistrées sur un appareil installé aux frais de l'employeur et le plus près possible de l'entrée du chantier.

L'Alliance syndicale a proposé, dimanche dernier, de reporter les discussions sur les applications de géolocalisation après l'adoption du projet de loi 64, qui vise à moderniser l'encadrement lié à la protection des renseignements personnels.

Les conventions collectives de l'industrie, qui touchent quelque 190 000 travailleurs, sont par ailleurs échues depuis le 30 avril. Et les efforts de médiation avaient également été interrompus depuis cette date.

Quatre conventions collectives pour 2021-2025 doivent être négociées entre l'Alliance syndicale et quatre associations patronales.

L'entente de principe survenue mercredi devra être approuvée par les travailleurs syndiqués. Ceux-ci avaient déjà voté à 93 % en faveur d'une grève générale illimitée.

Plus de détails à venir.

Avec des informations de Sébastien Bovet