Nettoyage, toilettes et éclairage pour améliorer la cohabitation près de Lauberivière

La Ville de Québec propose une panoplie de solutions pour améliorer le vivre ensemble entre les résidents de Saint-Roch, les commerçants et les personnes itinérantes qui fréquentent les nouveaux locaux de Lauberivière.

D’entrée de jeu, le maire Régis Labeaume admet que le déménagement de l’organisme a créé certaines tensions dans le voisinage. Il critique toutefois les plaignants qui affirment que la sécurité dans le quartier est menacée.

Il faut faire attention à ce qu'on dit. Quand on est en train de décrire Saint-Roch comme un lieu dangereux, c'est complètement fou braque cette affaire-là. On ne vit pas ça dans Saint-Roch, c'est faux , tranche le maire.

Une personne en situation d'itinérance dort au sol près du nouveau bâtiment de Lauberivière (archives). Photo : Radio-Canada / Guillaume Croteau-Langevin

Avoir peur pour son intégrité physique ici à Québec, c'est nettement exagéré. Une citation de :Régis Labeaume, maire de Québec

Le directeur adjoint à la surveillance du territoire au Service de police de la Ville de Québec tente lui aussi de se faire rassurant. C'est beaucoup des plaintes d'incivilité et non des plaintes pour des voies de fait ou des agressions. Donc, il faut vraiment faire la distinction entre les deux choses et le dialogue, c'est vraiment vers quoi on s'en va , explique André Turcotte.

La Ville reconnaît néanmoins que certains problèmes de cohabitation sont bien réels et plusieurs initiatives seront mises de l’avant pour atténuer les irritants. Il est question de nettoyage plus fréquent des lieux publics, d’installer des toilettes chimiques, d’améliorer l’éclairage du secteur et d’investir 25 000 dollars dans la brigade de rue pilotée par Lauberivière.

Quant à ceux qui se plaignent des attroupements fréquents sur la rue De Xi'An, Régis Labeaume affirme que des démarches ont été entreprises pour éliminer le cul-de-sac, ce qui aurait pour effet de rendre la rue moins invitante pour le flânage.

Il y a une problématique au fond de la rue De Xi'an, on ne peut pas le nier. Mais en ouvrant la rue et en la connectant sur le reste, ça va changer dramatiquement. Ça ne sera plus un cul-de-sac.

Humain avant tout

Le maire prévient toutefois qu’il n’existe pas de solution miracle aux problèmes d’itinérance. Selon lui, la tolérance est le principal ingrédient d’une meilleure cohabitation. Un itinérant, c'est avant tout un humain. Ce que j'ai entendu dans les dernières semaines, c'est comme un rebut qu'il faut tasser du décor urbain. Ça marche pas de même.

Je fais encore un appel à la tolérance pour qu'on y arrive. Ce n'est pas dans l'intolérance qu'on va trouver des solutions. Une citation de :Régis Labeaume, maire de Québec

Le directeur général de Lauberivière, Éric Boulay, abonde dans le même sens. Ces personnes-là ne sont pas dangereuses. Au contraire, quand on les connaît, moi personnellement, je les trouve très attachantes. En fait, leurs comportements, c'est le reflet d'une grande vulnérabilité, d'une grande souffrance.

Il rappelle au passage que Lauberivière vient en aide à plus de 5000 personnes par année et que près de 150 000 repas sont offerts aux personnes dans le besoin. Éric Boulay souligne que plus de la moitié des personnes qui demandent de l’aide à l’organisme retrouve le chemin de l’autonomie en une seule visite.