Disparition de Madison : la communauté a le cœur brisé et demande des réponses

La police a mis fin mardi soir aux recherches dans une carrière de Bathurst, au Nouveau-Brunswick, pour tenter de retrouver Madison Roy-Boudreau qui manque à l'appel depuis plus de deux semaines. Pendant ce temps, les résidents du quartier où habite l'adolescente de 14 ans sont inquiets et peinent à comprendre ce qui s'est passé.

C'est dans un camion gris que la jeune Madison aurait été aperçue pour la dernière fois, non loin de l'arrêt d'autobus. Depuis, il règne un sentiment d'incompréhension, de méfiance et d'insécurité dans le quartier.

Ça touche les parents qui ont des enfants , souligne Michel Frenette. C'est le pire cauchemar d'un parent.

Michel Frenette et Jessica Frigault ne sentent plus à l'aise dans leur quartier. Photo : Radio-Canada

Michel Frenette et sa conjointe, Jessica Frigault, gardent maintenant un œil plus attentif sur leur fillette de cinq ans.

Je ne me sens pas sécure de sortir mon enfant quand c'est arrivé en avant de chez nous. Quand que je regarde dehors là, la seule chose que je vois dans ma tête encore c'est là que c'est arrivé là. Une citation de :Michel Frenette, résident du quartier où demeure Madison Roy-Boudreau

Jessica Frigault ajoute que la situation fait très peur. Tu ne vas pas laisser ton enfant tout seul dehors tout de suite , dit-elle. C'est de quoi de gros pour une petite place.

Des recherches sans résultats

Denis Doucet est un bon ami de Jason Boudreau, le père de Madison Roy-Boudreau, portée disparue depuis le matin du 11 mai.

Il connaît l’adolescente depuis sa tendre enfance.

Malgré sa peine, il ne voulait pas rester les bras croisés et s'est joint aux efforts de recherches.

Michel Frenette a le cœur brisé. Photo : Radio-Canada

Avec son fils, ils ont distribué pancartes et dépliants dans toute la ville.

C'est rien qu'une petite communauté icitte, c'est comme perdre ton enfant , dit Denis Doucet. Moi, j'ai un enfant de quinze ans, je n'aimerais pas le perdre comme Jason.

Du nouveau jeudi?

La police, qui a été plutôt discrète depuis le début des opérations, tiendra un point de presse jeudi après-midi pour faire le point sur la situation.

On veut des réponses, on veut savoir où est la petite fille. Si c’était mon enfant, je m'inquièterais pis je trouve que faut que ça bouge. Une citation de :Michel Frenette, résident du quartier où demeure Madison Roy-Boudreau

On souhaite qu’ils aient plus d'indices qui sont capables de nous donner plus de nouvelles parce qu'on ne sait rien , conclut le résident du quartier Michel Frenette.

Madison Roy-Boudreau est âgée de 14 ans. Elle mesure 5 pieds 4 pouces et pèse 119 livres. Elle a les yeux bruns et les cheveux brun pâle. La dernière fois qu’elle a été vue, elle portait un coton ouaté gris et des pantalons avec un motif de camouflage. Photo : Force policière de Bathurst

La disparition de l'adolescente est jugée suspecte. Les autorités municipales demandent à quiconque qui aurait des renseignements à ce sujet de communiquer avec la Force policière de Bathurst (au 506 548-0420, option 2) ou avec le service anonyme Échec au crime (au 1 (800) 222-8477) ou en ligne.  (Nouvelle fenêtre)