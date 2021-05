Le vaccin disponible sans rendez-vous à compter de vendredi à Wakefield

En conférence de presse, mercredi, le Centre intégré de santé et de services sociaux (CISSS) de l'Outaouais a fait le point sur la campagne de vaccination dans la région.

Il a été annoncé que dès vendredi, il serait possible de se présenter sans rendez-vous au Centre communautaire Wakefield La Pêche pour recevoir une première dose du vaccin contre la COVID-19.

Cette option sans rendez-vous doit se poursuivre toute la fin de semaine et pourrait être prolongée, selon la demande. La vaccination sans rendez-vous doit également se poursuivre au Palais des congrès de Gatineau.

Nency Héroux, la directrice de la campagne de vaccination COVID-19 en Outaouais, a indiqué que la couverture vaccinale a atteint 56 % de la population de la région. Cette dernière croit que la cible du 75 % avant le 24 juin est tout à fait atteignable.

Le rythme que nous avons est bon, il faut le maintenir. Une citation de :Nency Héroux, directrice de la campagne de vaccination COVID-19 en Outaouais

De façon générale, on est au-dessus de la moyenne provinciale pour chacun des groupes d’âge, alors ça se passe bien et on veut que ça continue ainsi , a-t-elle affirmé.

Selon les données du CISSSCentre intégré de santé et de services sociaux de l'Outaouais, plus de 90 % des personnes âgées de 60 ans et plus ont été vaccinées. Mme Héroux a fait valoir que le bond le plus spectaculaire a été répertorié chez les 18 à 24 ans, cette semaine.

En effet, on remarque une différence de 23 % pour la couverture vaccinale de cette tranche d'âge, par rapport à la semaine dernière. Le pourcentage de personnes de 25 à 29 ans a aussi augmenté de 18 % par rapport à la semaine précédente.

Même si la campagne avance bien, la couverture vaccinale est inégale en Outaouais. On sait que certains secteurs du Pontiac sont moins vaccinés, certains secteurs de La Petite-Nation également , a souligné Mme Héroux, avant d'ajouter certains secteurs de Hull à la liste.

La responsable de la vaccination a assuré que l'offre de services serait ajustée en conséquence, notamment en ayant recours aux cliniques mobiles.

On peut se permettre d’aller à la rencontre de gens pour qui c’est plus difficile, pour toutes sortes de raisons, de prendre un rendez-vous, de se présenter à notre site , a-t-elle expliqué.

La prudence toujours de mise

Alors que l'Outaouais basculera dès lundi en zone orange, la Dre Brigitte Pinard, directrice de la santé publique au CISSSCentre intégré de santé et de services sociaux de l'Outaouais, a lancé un appel à la prudence. L'avancement de la campagne de vaccination vient changer la donne, mais ce n'est pas suffisant.

Les allègements annoncés, le changement de palier sont de bonnes nouvelles pour la région, on est contents. Il faudra toutefois suivre les consignes en place pour éviter une flambée des cas , a-t-elle fait valoir.

Nous avons vu qu’un allègement des mesures [...] pouvait contribuer à augmenter la transmission dans la communauté , a ajouté la Dre Pinard en faisant référence à la très courte période durant laquelle l'Outaouais a été placé en zone orange en début d'année.

Il va falloir absolument que les mesures qui sont en place soient très bien suivies dans les milieux publics. Une citation de :Dre Brigitte Pinard, directrice de la santé publique au CISSS de l'Outaouais