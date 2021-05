Une nouvelle station de sauvetage de la Garde côtière ouvre ses portes à Victoria

Mardi, la Garde côtière canadienne a inauguré sa nouvelle station permanente de recherche et de sauvetage dans la capitale britanno-colombienne, juste à temps pour la saison la plus achalandée sur les eaux du détroit.

Cette nouvelle station, située sur la route Dallas près de la base de la Garde côtière à Victoria, sera opérationnelle en tout temps et arrive à un moment opportun, car l’activité maritime augmente beaucoup au cours des mois d’été dans le détroit Juan de Fuca.

Sur place, les équipes de premiers répondants peuvent compter sur le CCGS Cape Calvert, un bateau de sauvetage de 14,7 mètres, ainsi que sur un bateau pneumatique à coque rigide.

La Garde côtière bénéficiera d'un bateau de sauvetage comme celui-ci, ainsi que d'un bateau pneumatique rigide pour effectuer leur opération de recherche et de sauvetage. Photo : Pêches et Océans Canada

Depuis qu'une station temporaire a été installée à cet endroit en 2018, les garde-côtes ont mené jusqu’à 300 missions de recherche et de sauvetage, dont 30 au cours de la dernière année, selon l’officier responsable de la station, John Sartisohn.

La pandémie, indique-t-il, a augmenté le nombre de personnes inexpérimentées sur les eaux puisque les Britanno-Colombiens cherchaient des activités qui posaient moins de risque de transmission du virus.

Ça a été plus achalandé que par les années passées pour cette raison , explique-t-il.

Les coûts de construction de la nouvelle station, financée par le gouvernement fédéral, s'élèvent à 3,8 millions de dollars. La station comprend un atelier pour l’entretien des bateaux, une salle de premiers soins ainsi que des appartements au deuxième étage pour héberger les équipes de garde.

Un ingénieur ainsi que deux marins spécialisés en sauvetage seront également sur place, ajoute John Sartisohn.

La nouvelle et permanente station de recherche et de sauvetage à Victoria permettra à la Garde côtière de répondre plus rapidement aux urgences qui surviennent sur le très achalandé détroit de Juan de Fuca , souligne le secrétaire parlementaire du ministère responsable des Pêches, des Océans et de la Garde côtière, Terry Beech, dans un communiqué.

La Garde côtière canadienne ouvrira également de nouvelles stations de recherche et de sauvetage à Hartley Bay, au sud de Prince Rupert, ainsi qu’à Tahsis, sur l’île de Vancouver dans le cadre du financement de 1,5 milliard de dollars pour le Plan de protection des océans.

Une station d’interventions multifonction est également prévue à Port Renfrew, au sud-ouest de l’île de Vancouver.

Avec les informations de l'émission All Points West