Le festival REGARD a levé le voile sur sa programmation

Parmi les films retenus, 24 courts métrages québécois se sont taillés une place dans la programmation. On retrouve également 3 courts métrages canadiens hors Québec et 28 films provenant de l’international. Le festival présentera 13 films en premières mondiales.

Les neuf programmes de la compétition officielle seront présentés à quatre reprises dans les trois salles intérieures, la Salle François-Brassard, le Centre d’expérimentation musical et l’hôtel La Saguenéenne.

Des projections extérieures seront aussi offertes au Ciné-parc urbain du Centre Georges-Vézina, au Ciné-parc et spectacles de Saint-Ambroise et à la Place du Citoyen.

Ça fait des mois qu'on travaille un peu tout seul chez nous et c'était très difficile de se projeter, explique la directrice de la programmation, Mélissa Bouchard. Il n’y a tellement rien eu dans la dernière année que de dire ok, dans deux semaines on tombe dans un festival, pourquoi il y aurait un festival dans deux semaines? Je pense que ce matin, on y croit tous et on a les deux pieds dedans et ça fait du bien.

Les cinéphiles devront respecter différentes mesures sanitaires comme le port du masque, la distanciation physique et un nombre réduit de personnes dans les salles. Les billets sont vendus en ligne.

Les films seront par la suite diffusés du 14 au 27 juin sur une plateforme en ligne disponible partout au Canada.

En 2020, le festival REGARD avait été annulé au lendemain de la présentation de la soirée d'ouverture.