COVID : la santé publique fédérale n'était pas prête, conclut la VG

Dans l’ensemble, l’Agence de la santé publique du Canada [ASPC], Santé Canada et Services publics et Approvisionnement Canada ont aidé à répondre aux besoins des gouvernements provinciaux et territoriaux en équipement de protection individuelle et en instruments médicaux durant la pandémie , note d'emblée la vérificatrice générale, Karen Hogan.

Faisant cependant état d'une gouvernance et d'une surveillance inadéquates , elle signale toutefois l'impact qu'ont eu des problèmes de longue date non résolus liés à la gestion de l’équipement de protection individuelle et des instruments médicaux de la Réserve nationale stratégique d’urgence (RNSU).

Les fonctionnaires responsables de la réserve n'avaient pas fait grand-chose pour corriger le mauvais état des stocks pourtant souligné dans deux audits distincts, en 2010, puis en 2013, constate Karen Hogan.

Créée en partie pour fournir aux provinces des articles essentiels en situation d'urgence, comme une pandémie, cette réserve comprend par exemple des masques N95, des ventilateurs et des écouvillons de dépistage.

Or, écrit Mme Hogan, il manquait certains renseignements nécessaires pour régir, surveiller et gérer la Réserve fédérale et [...] les renseignements disponibles étaient désuets ou manquaient de clarté . Cela a eu des effets négatifs sur l'exploitation de la Réserve fédérale .

Par conséquent, l'agence n'était pas aussi prête qu'elle aurait pu l'être à répondre aux besoins des gouvernements provinciaux et territoriaux. Une citation de :Extrait du rapport de la vérificatrice générale, Karen Hogan

Signalant l' amélioration de la gestion de l’évaluation des besoins et du processus décisionnel relatif à l’attribution des ressources , la vérificatrice générale observe qu'au fil de la pandémie, l’ASPC est néanmoins passée d’une gestion réactive à une planification éclairée . L’Agence, qui devait évaluer un volume important d’équipement, a adapté son processus d’assurance qualité .

Autre constat : Santé Canada a pour sa part modifié sa façon de gérer les demandes de licence présentées par les fournisseurs d’équipement afin de faire face à l’accélération rapide de la demande .