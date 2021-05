Des parcs éphémères de nouveau installés à Magog cette année

Les trois endroits aménagés cette année seront la Maison Merry, le parc des Braves et le parc de la Baie de Magog. Ils seront accessibles du 4 juin au 11 octobre.

Il sera aussi possible d’y amener son propre repas. La consommation d’alcool sera toutefois seulement permise si elle est accompagnée d’un repas acheté chez un restaurateur ou un commerçant, explique Charline Durand-Lafrance, coordonnatrice aux événements de la Corporation des événements de Magog, l’organisme à but non lucratif derrière le projet.

Une programmation spéciale et des aménagements supplémentaires sont également prévus dès le 24 juin.

Tous les samedis, du côté du parc de la baie de Magog, il va y avoir des exposants locaux qui vont venir présenter leurs produits de 10 h à 16 h, et au parc des braves à partir de 17 h 30, on aura une programmation musicale tous les samedis jusqu’au 28 août , souligne Mme Durand-Lafrance.

Le projet est inspiré d'installations similaires qui avaient été aménagées dans le passé, ajoute-t-elle.

Il y avait vraiment eu une énorme réponse de la population et une grande satisfaction des commerçants et restaurateurs de la Ville qui souhaitaient, surtout en ces temps de pandémie où on ne sait pas trop de quoi demain sera fait, au moins permettre aux gens de consommer chez eux et de profiter de la Ville de Magog en même temps.

La programmation détaillée des parcs doit être dévoilée sous peu sur la page Facebook de la Corporation des événements de Magog.