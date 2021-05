2,7 millions pour développer la Capitale québécoise des pêches

L’aide de 2,7 millions d’Ottawa à la Ville de Gaspé permettra de lancer la première phase des travaux dès l’automne.

Cette aide fédérale devient la clé de voûte de ce projet qu’on caresse depuis 10 ans , commente Daniel Côté, maire de Gaspé.

Bien hâte de sortir la pelle protocolaire pour lancer les travaux. Une citation de :Daniel Côté, maire de Gaspé

Cette première partie du projet touristique est évaluée à 6,8 millions de dollars. Québec avait déjà annoncé en 2017 qu’il était prêt à investir 2,3 millions de dollars.

La Ville de Gaspé a, de son côté, enclenché le processus de règlement d’emprunt pour un montant de 1,6 million de dollars. Le reste viendra de la communauté, indique Daniel Côté.

Comme le projet attend sa concrétisation depuis un certain temps, les plans et devis sont presque terminés et les autorisations environnementales obtenues. Le maire estime que les travaux pourraient être terminés en 2022.

Le chantier permettra de réaménager complètement le secteur de la rue du Banc, en partie ravagé par les inondations d’août 2007 et de décembre 2010.

Le projet prévoit l’aménagement d’une promenade, d’une piste cyclable, d’espaces publics et d’un écomusée.

Nouvel élan touristique pour Rivière-au-Renard

On veut redonner aux gens l’accès à la mer , précise le maire Côté. Ainsi, l’enrochement qui empêche d’accéder au rivage fera place à une recharge de plage.

Bateau de pêche aux crevettes à Rivière-au-Renard Photo : Radio-Canada

Outre la promenade qu’on prévoit aménager, une tour d’observation sera aussi construite. Les gens vont pouvoir voir les bateaux au large , relève Daniel Côté.

Les pêcheries en Gaspésie ne sont pas qu’historiques, elles ont aussi une réalité économique.

Faire de Rivière-au-Renard la capitale des pêches maritimes du Québec , c’est aussi permettre aux touristes de repartir avec une vision moderne des pêches au Québec. Une exposition multimédia sera à cet effet présentée dans un des bâtiments historiques du site.

Les Micmacs de Gespeg sont aussi associés au projet qui ne manquera pas de faire quelques clins d'œil historiques , ajoute le maire.

Lors de l’annonce, la ministre fédérale du Tourisme, Mélanie Joly, comme la ministre du Revenu et députée de Gaspésie-Îles-de-la-Madeleine, Diane Lebouthillier, ont souligné l’importance de consolider l’offre touristique de la région dans le projet de relance de leur gouvernement.

Notre région va faire partie de la relance économique et le secteur touristique ne sera pas le moindre. C’est un atout important pour notre région , a indiqué Diane Lebouthillier.

La députée de Gaspésie–Les Îles-de-la-Madeleine, Diane Lebouthillier, souligne que le tourisme sera une industrie soutenue par son gouvernement (archives) Photo : La Presse canadienne / Adrian Wyld

C'est un nouvel attrait qui vient s'ajouter à l'offre de la Gaspésie qui fait partie des destinations internationales, a souligné la ministre.

C’est d’autant plus opportun, a complété Daniel Côté, que le secteur visé par l’annonce est au carrefour des routes menant à deux attraits majeurs de la région : le parc Forillon et le rocher Percé.

Avec la collaboration de Bruno Lelièvre