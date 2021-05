COVID-19 : 151 nouveaux cas et un décès supplémentaire en Saskatchewan

La personne qui a succombé à la maladie avait entre 40 et 49 ans et avait été recensée dans la zone de Saskatoon.

Parmi les nouveaux cas annoncés mercredi, 51 se trouvent à Saskatoon et 32 à Regina.

Selon les autorités sanitaires, 44 031 personnes se sont remises de la maladie et le nombre de cas actifs est maintenant de 1442.

Le gouvernement fait également état de 133 hospitalisations à travers la province, avec 27 patients aux soins intensifs.

Les autorités indiquent également qu’elles ont effectué 2162 tests de dépistage au cours des 24 dernières heures, ce qui porte à 849 055 le nombre total de tests effectués dans la province.

Consulter sous forme de texte Un tableau indiquant le nombre de cas mensuels de COVID-19 depuis le début de la pandémie en Saskatchewan.

La province a par ailleurs administré 4654 doses de vaccin supplémentaires contre la COVID-19, pour un total de 669 847 doses.

Les secondes doses ont commencé à être injectées

Les personnes âgées de 80 ans et plus ou les personnes ayant reçu leur première dose avant le 1er mars sont autorisées à obtenir leur seconde dose. La prochaine tranche d’âge, les 70 ans et plus ou les personnes ayant reçu leur première dose avant le 15 mars, pourront accéder à la seconde injection dès le 31 mai.