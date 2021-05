C’est parti pour le Festival TransAmériques

Cette année, ce festival revêt une importance particulière, tout d’abord parce que ce sera le dernier de Martin Faucher en tant que directeur général et artistique. Mais aussi parce que c’est un retour pour le festival, après une édition 2020 annulée en raison de la pandémie.

Je suis fébrile, heureux, épuisé, énergisé et triste. C’est une édition qui est exceptionnelle pour moi et pour l’histoire du festival. [Mais] ce qui domine c’est quand même un sentiment heureux , a affirmé M. Faucher en entrevue avec Eugénie Lépine-Blondeau, chroniqueuse culturelle à Tout un matin.

[Ce sera] une édition plus près des gens, tant les artistes que les spectateurs. Chaque détail a été pensé pour le bien-être de tout le monde. Et je pense que c’est une édition qui célèbre la vie. On est à un tournant de l’humanité où il faut célébrer la vie et la beauté.

Le directeur général et artistique du Festival TransAmériques, Martin Faucher Photo : Robert Etcheverry

Martin Faucher a ajouté cette année son propre grain de sel à la programmation, avec une mise en lecture de La fille de Christophe Colomb. Ce roman de Réjean Ducharme écrit en vers libres en 1969 sera lu par l’actrice Markita Boies.

C’est un roman qui raconte la fin du monde, mais de façon très poétique. C’est une grande leçon et c’est très prémonitoire de la part de Réjean Ducharme , explique M. Faucher.

L’homme de théâtre présentera aussi une conférence-performance intitulée Ce FTA qui a changé ma vie, dans laquelle il raconte différents épisodes des 15 dernières années qu’il a vécues dans l’équipe du festival.

Dog Rising, de Clara Furey

Parmi les œuvres qui seront présentées au FTA, on retrouve a notamment le spectacle Dog Rising, de la chorégraphe et danseuse montréalaise Clara Furey, qui s’attarde à la circulation de la matière, à la traversée des vibrations dans nos corps selon le site du festival.

C’est l’envie de travailler une gestuelle autour du squelette, c’est-à-dire l’idée que le squelette se bâtit en force, de par la gravité, de par la nature vibratoire du son, de par les collisions qu’il reçoit. Au lieu de penser aux chocs qui nous détruisent, j’ai décidé de créer [un spectacle] autour de chocs édifiants, c’est-à-dire, ce qui rend le squelette plus fort , a-t-elle expliqué en entrevue avec Catherine Richer, chroniqueuse culturelle au 15-18.

Clara Furey devait à la base faire partie du trio de danseurs et de danseuses qui vont monter sur scène, mais elle a finalement décidé de céder sa place à Brian Mendez, puisqu’elle est tombée enceinte pendant la création du spectacle. Le frère de Clara, Thomas Furey, est derrière la signature sonore du spectacle.

En ouverture, le FTA proposera le spectacle Sur les traces du Porteur, des Productions Ondinnok, qui retrace les moments marquants du spectacle Le Porteur des peines du monde, présenté pour la première fois en 1985 à la première édition du Festival de théâtre des Amériques. Une création qui marquait la naissance de la première compagnie de théâtre autochtone francophone au Canada.

Au FTA, les gens pourront aussi découvrir le krump, une danse née dans les années 2000 au cœur des quartiers pauvres de Los Angeles et qui se démarque par des mouvements brusques exécutés très rapidement. Un spectacle intitulé Anima / Darkroom mettant en vedette la danseuse Lucy M. May et le danseur 7Starr, pionnier montréalais et emblème magnétique du krump.

Avec les informations de Catherine Richer, chroniqueuse culturelle au 15-18, et Eugénie Lépine-Blondeau, chroniqueuse culturelle à Tout un matin.